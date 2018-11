Nella pancia di una balena hanno trovato 115 bicchieri di plastica

AntoNella Clerici : "Tante cure per avere un figlio - punture in pancia prima di andare in onda" : La conduttrice di 'Portobello' confessa le difficoltà vissute prima dell'arrivo di Maelle, avuta dall'ex compagno Eddy...

Dolori allo stomaco lancinanti : Nella sua pancia i medici trovano questo : I Dolori allo stomaco erano sempre più forti. Peggioravano con il passare dei giorni e non ne volevano sapere di passare. Nessun rimedio sembrava funzionare: né i farmici, né tanto meno i rimedi della nonna. Fino a quando non si è scoperta il motivo. Colpa di una dieta piuttosto controversa: mangiava braccialetti, spille, bulloni, chiodi. Insomma, tutto ciò che fosse metallico. Il suo stomaco era pieno di oggetti estranei, circa un chilo e mezzo ...

I mezzi dell'Esercito - Nella pancia di un carro armato - VIDEO : Nelle vostre fantasie di appassionati di motori - confessatelo - vi siete visti almeno una volta alla guida di un inarrestabile carro armato? Noi sì, e con unincursione in quel di Roma abbiamo trovato pane per i nostri denti. I veicoli impiegati dallEsercito Italiano sono delle strane macchine fatte per muoversi in sicurezza ovunque e hanno capacità off-road decisamente fuori dallordinario. Sul percorso di guerra. Teatro della nostra ...

AntoNella Clerici - Tapiro d’oro dopo le frasi sulla Prova del cuoco : "Ho parlato di pancia" : La conduttrice di Portobello ha ricevuto il premio del tg satirico dopo i commenti sul calo di ascolti dell'attuale edizione

TV - Rai3 : “Indovina chi viene a cena” - Nella pancia della balena : Terzo appuntamento domenica 21 ottobre alle 20.30 su Rai3 per “Indovina chi viene a cena“. In questa puntata tre reportage: dalla Norvegia, dalle isole Faroer (Danimarca) e dall’Italia. L’Europa vieta il commercio e il consumo della carne di balena all’interno degli Stati membri. Fuori dall’Unione però, in Norvegia, continua la mattanza e la commercializzazione del cetaceo. Ma se la Norvegia non fa parte dell’Unione Europea, non si ...