Nel futuro di Enel sempre più rinnovabili | rivisti al rialzo target redditività

Il futuro delle banche non è Nel piccolo mondo antico : Il ritorno alla tutela dell’autonomia delle banche di paese o dei piccoli distretti come si concilia con l’appartenenza dell’Italia a un sistema regolatorio europeo e internazionale cui tutti gli istituti di credito sono soggetti?...

Mattarella in viaggio Nel futuro : il capo dello Stato alla guida di un’auto da remoto con la tecnologia 5G : “viaggio nel futuro” per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la sua visita in Svezia. Il capo dello Stato, nella sede Ericsson, ha guidato da remoto un’auto parcheggiata a centinaia di metri di distanza grazie alla tecnologia 5G. L'articolo Mattarella in viaggio nel futuro: il capo dello Stato alla guida di un’auto da remoto con la tecnologia 5G proviene da Il Fatto Quotidiano.

I Medici 4 si farà? Dubbi sul futuro dopo il disastroso calo di ascolti Nella seconda stagione : dopo una seconda stagione leggermente sottotono rispetto al glorioso primo ciclo di episodi, I Medici 4 e il futuro della serie potrebbero essere in bilico. La storia di Lorenzo il Magnifico, interpretato da Daniel Sharman (che tornerà nel ruolo per la terza stagione) non ha avuto la stessa presa del primo capitolo con Richard Madden e Dustin Hoffman. Gli ascolti registrati sono in calo, attestandosi ai 3-4 milioni di spettatori in media a ...

Giorgio Canali - Nel nuovo disco ‘guardo al futuro con ottimismo. Nonostante il mondo’ : Non aveva dubbi Giorgio Canali che il momento del ritorno sarebbe presto arrivato e saperi e conoscenze avrebbero ripreso a riannodarsi. Erano sette anni, infatti, che Canali – uno che nella vita è stato tante cose: autore, produttore oltreché membro di importanti band –, non pubblicava un album di inediti. “In febbraio mi è ripartita la vena creativa e sono riuscito a colmare quel vuoto mentale che causa i blocchi di scrittura”. Per questo ...

Il futuro delle banche non è Nel piccolo mondo antico : ... redditizio per loro e necessario al sostegno dell'economia reale dei vari distretti industriali. Ma lo facciano adeguandosi ai tempi : i crescenti capitali necessari allo sviluppo vanno trovati sul ...

Nei boschi - monumentali o urbani. Tra gli alberi - per mettere radici Nel futuro : A dare linfa a questo momento sono le tante iniziative che prolificano in tutta Italia, sopratutto in ambito scolastico ma anche nelle stanze della politica. Nel Lazio più prossimo, la Cooperativa "L'...

Connessa - predittiva - digitale e necessariamente empatica : la salute del futuro abita già Nel presente - : Nella scienza medica la tecnica predittiva è resa possibile grazie ai progressi tecnologici e in ambito biomedico e alla disponibilità a un'enorme mole di dati. Alfabetizzazione significa imparare ad ...

Finlandia - viaggio Nella scuola del futuro per i ragazzi del liceo Ancina di Fossano : "Per i corridoi del liceo Ancina a Fossano, in provincia di Cuneo, si mormora che qualcuno sia andato in Finlandia, ma cosa è successo davvero? I ragazzi della 4°A del liceo scientifico, accompagnati ...

Il futuro dell'umanità è a rischio - fertilità Nel mondo si è dimezzata : Dal 1950 ad oggi, appena 70 anni, il tasso di fertilità medio in tutto il mondo è progressivamente calato fino quasi a dimezzarsi. Stando ai dati emersi dal rapporto Global Burden of Disease , GBD,, ...

Juventus - difesa del futuro : c'è Todibo Nel mirino : TORINO - La Juventus lavora alla difesa del futuro e nel mirino non c'è soltanto Matthijs De Ligt . Il 19enne capitano dell'Ajax, già sondato la scorsa estate, resta la priorità del ds Fabio Paratici ...

DualShock con touchscreen per PS5? Il futuro Nel brevetto di Sony : PlayStation 5 potrebbe arrivare sul mercato con un controller dotato di touchscreen. Dalle ultime indiscrezioni trapelate, come riporta MP1ST, sembra che i vertici di Sony avrebbero già registrato il brevetto di un dispositivo tecnologico utilizzabile come "controller da gioco" e dotato di touchscreen. Potrebbe quindi essere proprio questo il nuovo DualShock di PS5. Il brevetto sarebbe accompagnato da un diagramma esplicativo che illustra in ...

Impressionanti numeri per smartphone Huawei : 4 miliardi Nel mondo e il futuro? : Gli smartphone Huawei sono tra noi: l'impressione (spesso considerata soggettiva) che sempre più amici, colleghi e parenti si affidino al brand mobile relativamente giovane nel mondo occidentale, è comprovata dagli ultimi dati oggettivi relativi alla diffusione di dispositivi del marchio, in tutto il mondo. Parliamo di miliardi di device, mica poca roba. In occasione della World Internet Conference di Wuzhen, in Cina, Zhang Ping ossia ...

Orange is the New Black un sequel Nel futuro? Lionsgate non vuole mollare il suo successo : Ormai di sequel, spinoff, prequel, revival si parla prima che ci sia un "cadavere", prima che una serie tv sia davvero chiusa. Basta solo che la fine sia ormai prossima che produttori, autori e network si mettono all'opera per non perdere quanto già realizzato. La dura legge dello show business, di un mondo seriale in cui presentare nuovi successi è sempre più difficile vista l'accesa concorrenza.Viviamo nell'epoca della peak tv, del ...