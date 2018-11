Nel dubbio sto con gli arabi

huffingtonpost

: Nel dubbio stasera non mi hanno proprio microfonato #TeamZozzi #GFVip - E_Silvestrin : Nel dubbio stasera non mi hanno proprio microfonato #TeamZozzi #GFVip - forumJuventus : Anteprima esclusiva - Colori ufficiali divise Juve 2019/20, scopri tutti i dettagli nel nostro report! ?… - lagatta4739 : RT @mariadicuonzo1: La psicologia che spiega ogni cosa non spiega nulla, e siamo sempre nel dubbio #MondoDiVersi /Moore @MondoDiVersi #… -

(Di martedì 20 novembre 2018) Donald Trump non assolve Mohammad bin Salman per l'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi, ma assicura che Washington e Riad restano alleati. "Può essere che il Principe della Corona sapesse molto bene di questo evento tragico; può essere, come non può essere", afferma il presidente americano in una nota.Un comunicato insolito per lunghezza, ma anche per contenuto, nel momento in cui afferma che le agenzie di intelligence americane "stanno valutando tutte le informazioni" sul caso, ma "è possibile che non sapremo mai tutti i fatti intorno alla morte di Khashoggi", scomparso il 2 ottobre scorso nel consolato di Istanbul. In ogni caso, aggiunge Trump in una nota che mira a focalizzare l'attenzione sulla "minaccia" che proverrebbe dall'Iran, "gli Stati Uniti intendono restare un partner costante dell'a Saudita, affinchè siano mesi in sicurezza gli ...