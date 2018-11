Nba | Clippers ok senza Gallinari | San Antonio cade a New Orleans

Nba : Spurs ko contro i Pelicans - vincono i Clippers senza Gallinari : New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs 140-126 Lotta a rimbalzo d'attacco, assist, intensità, visione di gioco e canestri. C'è tutto nei 25 minuti trascorsi in campo da Julius Randle contro i San ...

Nba : Gallinari trascina i Clippers contro i Nets - a Charlotte non basta un gigantesco Walker : Incredibile prestazione da parte di Walker , il quale realizza il suo career-high di 60 punti ma non basta a Charlotte contro Philadelphia , 122-119,. Gallinari realizza 28 punti e trascina i Clippers ...

Nba - Danilo Gallinari al suo season high : il Gallo trascina i Clippers alla vittoria sui Nets [VIDEO] : Danilo Gallinari da urlo nella notte NBA, i suoi Los Angeles Clippers hanno vinto contro i Nets grazie ai suoi 28 punti Danilo Gallinari firma la sua miglior prestazione stagionale e trascina i suoi Los Angeles Clippers al successo in trasferta sul campo dei Brooklyn Nets per 127-119. Il trentenne lombardo realizza 28 punti (9/14 al tiro e un eccellente 5/7 da tre punti) a cui aggiunge 3 rimbalzi, 2 assist e un recupero. Per i californiani ...

Nba 2019 : i risultati della notte (18 novembre). Kemba Walker 60 punti senza vittoria - Gallinari trascina i Clippers : Un’altra notte di NBA è passata, con dieci incontri disputati in giro per le maggiori arene degli Stati Uniti d’America. Andiamo a vedere risultati, cifre, nomi e sorprese di oggi della lega professionistica americana. Nella partita tra Charlotte Hornets e Philadelphia 76ers succede di tutto: i Sixers ne mettono 42 nel primo quarto, gli Hornets in qualche modo rimontano, la battaglia si fa accesissima e trova un grande protagonista ...

Nba - L.A. Clippers-San Antonio 116-111 : Gallinari vince il derby italiano - 7 punti per Belinelli : Ormai tutte le partite dei Clippers sembrano essere divertentissime e combattutissime, almeno quelle disputate davanti al pubblico di casa. Dopo il supplementare con i Golden State Warriors, anche ...

Nba 2019 - i risultati della notte (16 novembre) : Gallinari batte Belinelli in Clippers-Spurs - Rockets e Nuggets a valanga su Warriors e Hawks : Questa notte di NBA è stata piuttosto avara di partite: soltanto tre. Le emozioni, però, non sono mancate, così come i numeri da associare a un altro giorno nelle arene della spettacolare lega professionistica americana. Volenti o nolenti, il piatto forte della notte è il match tra Golden State Warriors e Houston Rockets: l’assenza di Steph Curry, però, è troppo pesante per la franchigia allenata da Steve Kerr, che esce sconfitta per ...

Basket - Nba i Clippers di Gallinari stoppano Golden State - cade San Antonio : Intervento chirurgico per lui e stagione finita, tra le lacrime dei compagni e l'abbraccio di tutto il mondo Nba. RISULTATI: Washington Wizards-Orlando Magic 117-109; Miami Heat-Philadelphia 76ers ...

Basket - Nba : i Clippers di Gallinari stoppano Golden State - cade San Antonio : Intervento chirurgico per lui e stagione finita, tra le lacrime dei compagni e l'abbraccio di tutto il mondo Nba. RISULTATI: Washington Wizards-Orlando Magic 117-109; Miami Heat-Philadelphia 76ers ...

Basket - Nba : impresa Clippers e terzo ko per i Warriors : TORINO - Nba sotto shock per il terribile infortunio occorso al giovanissimo Carls LeVert dei Brooklyn Nets che nel tentativo di stoppare il pallone a un avversario, nel match contro Minnesota, è ...

Basket - Nba : impresa Clippers e terzo ko per i Warriors : ROMA - Nba sotto shock per il terribile infortunio occorso al giovanissimo Carls LeVert dei Brooklyn Nets che nel tentativo di stoppare il pallone a un avversario, nel match contro Minnesota, è caduto ...

Nba - impresa Clippers - 3/o ko Warriors : ANSA, - ROMA, 13 NOV - Nba sotto shock per il terribile infortunio occorso al giovanissimo Carls LeVert dei Brooklyn Nets che nel tentativo di stoppare il pallone a un avversario, nel match contro ...

Nba : Gallinari e i Clippers più forti di Golden State : Una serata di Nba che Gallinari e i Clippers non dimenticheranno molto facilmente, dato che hanno superato i Warriors 116-121 nonostante la tripla doppia di Durant . Male Belinelli con San Antonio , ...

Nba - impresa Clippers - 3/o ko Warriors : ANSA, - ROMA, 13 NOV - Nba sotto shock per il terribile infortunio occorso al giovanissimo Carls LeVert dei Brooklyn Nets che nel tentativo di stoppare il pallone a un avversario, nel match contro ...

Basket - Nba : impresa Clippers e Gallo Warriors stesi al supplementare : I Clippers, 8-5, continuano a stupire e strappano una vittoria essenziale dopo un tempo supplementare contro Golden State, 11-3, grazie a Lou Williams assoluto protagonista della gara. Gallinari fa il ...