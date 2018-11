calcioweb.eu

: #Nazionale, #Sirigu: 'Voglio farmi trovare sempre pronto. #Belotti? Nessuna preclusione nei suoi confronti'… - CalcioWeb : #Nazionale, #Sirigu: 'Voglio farmi trovare sempre pronto. #Belotti? Nessuna preclusione nei suoi confronti'… - Dalla_SerieA : Sirigu: “Belotti soffre senza - AddictToro : Nazionale, parla Sirigu: 'Io mi sento un titolare ma conta il gruppo' | -

(Di martedì 20 novembre 2018) Per difendere i pali della porta azzurra nell’amichevole con gli Stati Uniti, Roberto Mancini ha scelto Salvatore. In un’intervista concessa a Raisport, il portiere ha parlato del suo ruolo in, di Donnarumma e del compagnoha voglia di Italia e si allena come se fosse un titolare fisso: “Io mi sentoun titolare, sia che giochi sia che non giochi perché innon bisogna guardare alle gerarchie. Conta il gruppo. Io mi preparocome se fossi chiamato a giocare. E se poi tocca a un altro va bene lo stesso“. L’estremo difensore granata lotta con Donnarumma per guadagnarsi l’ambita maglia numero uno. Ecco cosa pensa del giovane collega: “Gigio viene percepito come un uomo imponente che è dovuto maturare in fretta. In realtà con noi è diverso e vive con spensieratezza la sua giovane età. Io ...