Nave Aquarius sequestrata | scaricava rifiuti pericolosi in porti italiani

Migranti - Nave Aquarius sequestrata per traffico illecito di rifiuti infettivi : La nave Aquarius sequestrata per indagini sulla gestione dei rifiuti a bordo. Scarti pericolosi a rischio infettivo, sanitari e non, scaricati in maniera indifferenziata nei porti italiani come...

«Scarico irregolare di rifiuti nei porti» Sequestrata la Nave Aquarius | : La procura di Catania ordina il fermo dell’imbarcazione. Accuse a Medici senza Frontiere: “Hanno scaricato rifiuti pericolosi, come fossero normali”

Smaltimento illegale di rifiuti - sequestrata la Nave Aquarius di Msf : L'indagine avrebbe accertato uno Smaltimento illecito in 44 occasioni per un totale di 24mila kg di rifiuti

Smaltimento illecito di rifiuti - sequestrata Nave Aquarius : Medici Senza Frontiere finisce al centro di un'indagine, coordinata dalla procura di Catania, sulla gestione di rifiuti pericolosi. sequestrata la nave Aquarius, attuamente in porto a Marsiglia, usata ...

Catania - sequestrata la Nave Aquarius : “Smaltiti illegalmente i rifiuti a rischio infettivo in 11 porti”. Ci sono 24 indagati : rifiuti pericolosi a rischio infettivo, sanitari e non, scaricati in maniera indifferenziata in undici porti italiani come se fossero rifiuti urbani: è l’accusa nei confronti della ong Medici Senza Frontiere e di due agenti marittimi che ha fatto scattare il sequestro preventivo dell’Aquarius, attualmente nel porto di Marsiglia, e di 460mila euro. Secondo Guardia di finanza e polizia, coordinate dalla procura di Catania guidata da Carmelo ...

Sequestrata la Nave Aquarius - su ordine della Procura di Catania - : Roma, 20 nov., askanews, - La Procura di Catania ha ordinato il sequestro della nave Aquarius e messo sotto indagine l'ong Medici senza frontiere, che con la nave era impegnata nel salvataggio di ...

"Ha scaricato rifiuti pericolosi in 11 porti". Sequestrata la Nave Aquarius - indagata Medici senza Frontiere : rifiuti pericolosi a rischio infettivo, sanitari e non, scaricati in maniera indifferenziata nei porti italiani come se fossero rifiuti urbani: è l'accusa nei confronti della Ong Medici senza Frontiere e di due agenti marittimi che ha fatto scattare il sequestro preventivo dell'Aquarius (attualmente nel porto di Marsiglia) e di 460 mila euro. L'indagine di Guardia di Finanza e Polizia, coordinata dalla Procura di Catania, avrebbe ...

Italia : sequestrata Nave Aquarius - indagata Msf : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Sequestrata la Nave Aquarius. "Ha scaricato rifiuti pericolosi" : La nave Aquarius di Medici senza Frontiere ancora nel mirino. La magistratura italiana ha disposto il sequestro dell'imbarcazione perchè avrebbe scaricato, in 44 occasioni, nei porti italiani almeno ...

Migranti - Nave Aquarius sequestrata per traffico illecito di rifiuti infettivi : La nave Aquarius sequestrata per indagini sulla gestione dei rifiuti a bordo. Scarti pericolosi a rischio infettivo, sanitari e non, scaricati in maniera indifferenziata nei porti italiani come...

La Nave Aquarius è stata sequestrata per un’inchiesta sulla gestione dei rifiuti : La procura di Catania ha deciso il sequestro preventivo della nave Aquarius per un’inchiesta sulla gestione di rifiuti pericolosi a rischio infettivo, che secondo l’accusa sarebbero stati scaricati in maniera indifferenziata in 11 porti italiani. Aquarius è una delle navi

Traffico rifiuti - sequestrata Nave Aquarius e indagata Msf : Roma, 20 nov., askanews, - La Procura di Catania ha ordinato il sequestro della nave Aquarius e messo sotto indagine l'ong Medici senza Frontiere, che con la nave era impegnata nel salvataggio di ...

Migranti : sequestrata Nave Aquarius - indagata Msf : Rifiuti pericolosi a rischio infettivo, sanitari e non, scaricati in maniera indifferenziata nei porti italiani come se fossero rifiuti urbani: è l'accusa nei confronti della Ong Medici Senza ...

Sequestrata Nave Aquarius - indagata Msf : ANSA, - ROMA, 20 NOV - Rifiuti pericolosi a rischio infettivo, sanitari e non, scaricati in maniera indifferenziata nei porti italiani come se fossero rifiuti urbani: è l'accusa nei confronti della ...