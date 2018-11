Napoli | i dati dei giocatori | Allan mostruoso | Insigne cecchino

'Noi candidati bocciati al concorsone di Napoli : non siamo stupidi - quei quesiti erano assurdi' : 'Domande assurde e contorte, ma la cosa che ha giocato di più a sfavore è stato il tempo: troppo pochi 40 minuti per 60 domande, in alcuni casi lunghe 3 righi. Avevamo tutti la laurea con 110 e lode, ...

Droni e soldati per la Terra dei fuochi : il 19 novembre il governo a Napoli : soldati, nuove norme, stanziamenti e Droni per la Terra dei fuochi. Raddoppiano i militari che saranno inviati in Campania per presidiare gli impianti di stoccaggio dei rifiuti dopo i roghi divampati ...

Falsi incidenti a Napoli : e la Banca dati sinistri che ci sta a fare? : È notizia di questi giorni la scoperta di una organizzazione, operativa in Campania, composta da avvocati, consulenti e Falsi testimoni, che avrebbe architettato una frode alle assicurazioni denunciando, solo nell’ultimo anno, almeno 2.800 finti incidenti, ma i numeri potrebbero addirittura essere quattro volte superiori. Ben 18 gli avvocati già agli arresti domiciliari, e un totale di 50 persone destinatarie di misure cautelari. Una ...

Napoli - operatori 118 circondati e minacciati con una siringa - attimi di paura : circondati e minacciati con bottiglie e una siringa. A subire l'ennesima violenza ingiustificata, sono stati gli operatori del 118 intervenuti ieri sera, a pochi passi da piazza Garibaldi. La chiamata ...

Ascolti tv ieri - Napoli – Liverpool vs Sully | Dati Auditel 3 ottobre 2018 : Quanti telespettatori, secondo gli Ascolti tv di ieri, 3 ottobre 2018, hanno seguito la sfida fra Napoli e Liverpool valida per la Champions League? Quanti invece hanno visto il film, in prima visione tv, Sully, in onda su Canale 5? Chi ha vinto fra le due ammiraglie avversarie? Sugli altri maggiori canali del digitale terrestre sono anDati in onda, però, anche altri programmi molto interessanti. In quanti li hanno seguiti? Ecco tutti i Dati ...

Roma-Lazio e Juve-Napoli su SkyGo : ricordati di aggiornare la App : E' un sabato storico per Sky Sport, con due esclusive di serie A come mai era successo prima: Roma-Lazio alle 15 e Juventus-Napoli alle 18. Lo potrete seguire su tutte le piattaforme, satellite, fibra e anche digitale terrestre . ...

Terremoto - paura a Napoli per due scosse di terremoto nei vulcani : epicentro nel cratere del Vesuvio e alla Solfatara di Pozzuoli [MAPPE e DATI INGV] : 1/8 ...

Napoli - liceali del Sannazaro mandati in gita per carenza di aule : arriva la soluzione : Nelle ultime ore, il liceo Sannazaro di Napoli è balzato agli onori delle cronache per una grave problematica e per la soluzione temporanea offerta dal dirigente scolastico. C'è carenza di aule in tale istituto e il preside ha deciso di inviare diverse classi in gita in una piscina dei Colli Aminei e in una spiaggia di Varcaturo. A parlare della curiosa decisione presa nel liceo della Napoli 'bene' è stato il rappresentante degli studenti, ...

Terremoto Napoli : scosse e boati avvertiti dalla popolazione a Pozzuoli e nella zona flegrea [DATI e MAPPE] : 1/5 ...