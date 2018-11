Napoli-De Guzman | la dura risposta del club dopo le accuse

calcioweb.eu

(Di martedì 20 novembre 2018) La SSC, preso atto delle dichiarazioni rilasciate dal Sig. Deall’organo di informazione olandese ‘De Volkstrandt’, precisa che i fatti, per come riferiti dall’atleta trascorsi più di 3 anni dalla loro collocazione temporale, sono destituiti di qualsivoglia fondamento. La SSCsi riserva di tutelare la propria immagine e quella dei propri tesserati nelle competenti sedi, sportive e statali. Ecco le dichiarazioni che avevano fatto discutere: “Giuntoli improvvisamente mi ha dato un pugno in faccia e a quel punto sono impazzito. Abbiamo iniziato a litigare furiosamente, volavano sedie. Giuntoli si è davvero arrabbiato. Il suo assistente mi ha detto: ‘Ascolta, se non firmi si arrabbierà molto, se non firmi sarai morto per il, non giocherai mai più. Quando è scoppiata la rissa c’era anche il mio compagno di squadra Zuniga che ...