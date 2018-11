Nadia Toffa mette in guardia dai falsi guaritori | ' State lontani da questi mascalzoni'

Nadia Toffa in ospedale : la preoccupazione dei fan e il sostegno di Elena Santarelli e Alessia Marcuzzi : Nadia Toffa preoccupa i fan, postando su Instagram una foto dall’ospedale e annunciando l’inizio della chemioterapia. Quasi un anno fa la giornalista ha scoperto di essere affetta da un tumore, da quel momento è iniziata la sua battaglia, fra piccole vittorie e qualche dolore. Lo scorso marzo, quando credeva di averlo sconfitto, il cancro si è ripresentato, ma Nadia Toffa non ha perso le speranze e ha ripreso a lottare, più forte di ...

Nadia Toffa senza parrucca su Instagram : “I capelli stanno ricrescendo più forti di prima” : Nadia Toffa ancora una volta rompe i tabù legati al cancro, lanciando un messaggio importante e mostrandosi senza parrucca su Instagram. La conduttrice delle Iene ormai da quasi un anno sta combattendo contro il tumore, con coraggio, determinazione, ma soprattutto positività. Nel corso del tempo Nadia è diventata un simbolo per tutte le persone che come lei stanno affrontando la malattia, raccogliendo il conforto e l’affetto di migliaia di ...

Nadia Toffa - il messaggio che preoccupa i fan : «Non so se la chemio mi guarirà» : Nadia Toffa preoccupa i suoi fan. Un messaggio contro i guaritori, contro quei finti medici che promettono di curare senza l'aiuto delle medicine. Ma anche un velato pessimismo,...

Nadia Toffa : ” La chemio non so se mi guarirà”e mette in guardia dai falsi guaritori : Nadia Toffa ed il suo drammatico sfogo su Twitter: ” La chemio non so se mi guarirà ma di certo non mi ucciderà “e mette in guardia i suoi fan dalle cure “alternative” contro il cancro La conduttrice de Le Iene, su Twitter torna a sostenere l’importanza delle terapie tradizionali contro le cure alternative per il cancro e si lascia andare ad uno sfogo molto tenero. Nadia Toffa è sempre al centro dell’attenzione mediatica. I ...

