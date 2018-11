MotoGP | è già stagione 2019 con i test di Valencia in diretta su Sky Sport

MotoGP - Valencia pioggia e cadute - vince Dovizioso. Marquez ko - Rossi 13° : Lo spagnolo della Suzuki aveva oltre 4 secondi di vantaggio su Dovizioso al 5° passaggio sotto il traguardo, Marquez era vittima di un impressionante volo alla curva 9: il campione del mondo ...

MotoGP Valencia - Rossi cade : sotto la pioggia vince Dovizioso : Andrea Dovizioso trionfa sotto la pioggia nel Gp di Valencia , ultima gara del mondiale MotoGp. Il forlivese della Ducati, al dodicesimo successo nella classe regina, si impone in una corsa ad ...

MotoGP - Rins felice ma con un pizzico di rammarico : “peccato che sia arrivata tutta quella pioggia” : Il pilota spagnolo ha parlato dopo il Gp di Valencia, rivelando un pizzico di rammarico per l’arrivo della pioggia Splendido secondo posto per Alex Rins a Valencia, il pilota spagnolo conquista il nono podio in stagione per la Suzuki, eguagliando un record che resisteva dal 2000. AFP/LaPresse Un risultato esaltante non solo per Davide Brivio ma anche per lo stesso pilota spagnolo, davvero felice nel post gara ai microfoni di Sky ...

MotoGP – Dovizioso - Rins ed Espargarò ‘sopravvivono’ sotto la pioggia del Gp di Valencia : le loro dichiarazioni a caldo : Dovizioso, Rins ed Espargarò sul podio del Gp di Valencia: le dichiarazioni dei tre piloti ‘sopravvissuti’ alla pioggia e giunti per primi sul traguardo della pista spagnola L’ultimo Gp di stagione è stato caratterizzato dalla pioggia e dalle tante cadute sul circuito Ricardo Tormo di Valencia. A spuntarla, contro il maltempo spagnolo, è stato un grande Andrea Dovizioso superstite tra i big del campionato, quasi tutti ...

MotoGP Valencia - pioggia e cadute : trionfa la Ducati di Dovizioso : Andrea Dovizioso vince il GP della Comunità Valenciana e conquista la quarta vittoria stagionale nell'ultimo round del mondiale 2018. Il forlivese della Ducati ha trionfato al termine di una gara ...

MotoGP - Pagelle GP Valencia 2018 : Dovizioso “mago della pioggia” - Rins ottimo - Rossi spreca - Marquez - Vinales e Petrucci a terra - Lorenzo sparisce : Si è ufficialmente conclusa la stagione 2018 della MotoGP con il Gran Premio di Valencia e lo ha fatto con una delle gare più avvincenti e spettacolari dell’anno. La pioggia, fortissima in alcuni momenti, come sempre regala colpi di scena a ripetizione e grandi sorprese. Andiamo, dunque, a consegnare le ultime Pagelle di questo campionato con diversi protagonisti che finiscono a terra, ma giustificati, ed altri che hanno saputo domare ...

MotoGP Valencia - Dovizioso re della pioggia : Valentino Rossi rovina tutto nel finale [FOTO] : 1/19 AFP/LaPresse ...

MotoGP Valencia : gara sospesa per pioggia al 13esimo giro : Valencia - gara sospesa al 13esimo giro: sul Ricardo Tormo di Valencia cade una pioggia copiosa che ha fatto scivolare diversi piloti, dal campione del mondo Marc Marquez al poleman Maverick Vinales. Prima di rientrare ai box, il podio virtuale vedeva Alex Rins, Andrea Dovizioso e Valentino Rossi. In teoria la corsa potrebbe ripartire perchè non sono ...

MotoGP - GP Valencia 2018 : bandiera rossa causa pioggia! Valentino Rossi in lotta per la vittoria : bandiera rossa esposta nel corso del GP di Valencia 2018, ultima tappa del Mondiale MotoGP. La pioggia incessante caduta sul circuito Ricardo Tormo ha costretto i commissari a interrompere la gara nel corso del quattordicesimo giro sui 27 previsti: c’era troppa acqua in pista e la condizione era estremamente pericolosa per i piloti. In quel momento Valentino Rossi si trovava nel terzetto di testa con Alex Rins e Andrea Dovizioso: il ...

MotoGP – Iannone cade sotto la pioggia di Valencia : Andrea stramazza a terra anche nell’ultimo appuntamento di stagione [VIDEO] : Andrea Iannone cade sulla pista bagnata di Valencia in occasione dell’ultimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp: il video dell’incidente Prima che la bandiera rossa fosse stata sventolata a Valencia, tante sono state le cadute in occasione dell’ultimo Gran Premio di stagione. Dopo Morbidelli, Petrucci, Marquez e Vinales è toccato anche a Andrea Iannone. Il pilota italiano della Suzuki, dopo il quinto tempo che ...

Il Gran Premio di Valencia di MotoGP è stato sospeso per pioggia : Il Gran Premio di Valencia di MotoGP — l’ultimo del Motomondiale — è stato sospeso al quattordicesimo dei ventisette giri previsti a causa della pioggia che ha reso troppo pericolosa la continuazione della gara. Il Gran Premio è stato sospeso

MotoGP – Vinales - che peccato! Dopo la pole lo spagnolo cade a causa della pioggia a Valencia [VIDEO] : Maverick Vinales cade durante il Gp di Valencia, Dopo la pole position lo spagnolo non conclude l’ultimo appuntamento di stagione del Motomondiale Prima che la bandiera rossa fosse stata sventolata a Valencia, tante sono state le cadute in occasione dell’ultimo Gran Premio di stagione. Dopo Morbidelli, Petrucci e Marquez è toccato anche a Maverick Vinales. Lo spagnolo della Yamaha, Dopo la pole position che si era riuscito ad ...

MotoGP – Brutto incidente per Marquez a Valencia : Marc ko sotto la battente pioggia spagnola [VIDEO] : Marc Marquez rimedia un bruttissimo incidente durante il Gp di Valencia, allo spagnolo dopo l’high side esce di nuovo la spalla La pioggia sul circuito di Valencia sta mietendo tante ‘vittime’ tra i piloti in gara. Tra questi anche il campione del mondo in carica, Marc Marquez. Lo spagnolo, deciso ad ottenere l’ultima vittoria di stagione anche in Spagna, è stato catapultato dalla sua moto alla curva 9. Un terribile ...

MotoGP – Pedrosa festeggiato ai box : il team Honda lancia in aria Dani - c’è anche il papà di Marquez! [VIDEO] : Dani Pedrosa festeggiato dal suo team prima della sua ultima gara da pilota professionista, lo spagnolo issato in aria dai meccanici e tecnici Honda tra cui spunta anche il papà di Marc Marquez Per Dani Pedrosa questo weekend, all’insegna del campionato di MotoGp, è speciale. Per lo spagnolo il Gp di Valencia rappresenta la sua ultima gara da pilota professionista. Il pilota della Honda ha annunciato ad inizio stagione il suo ritiro ...