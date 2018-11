MotoGp – Dai complimenti a Lorenzo e Dovizioso alla moto nuova | Dall’Igna non si

sportfair

(Di martedì 20 novembre 2018) Il bilancio del 2018 di Gigi Dall’Igna: dall’addio dial titolo di vicecampione mondiale di, le parole del direttore generale Ducati Sembra una scena già vista: Gigi Dall’Igna è seduto davanti ai giornalisti, nel paddock del circuito Ricardo Tormo di Valencia, per stilare il bilancio di una stagione di alti e bassi, conclusa ancora una volta con un ottimo secondo posto di Andrea. Ducati serena e soddisfatta a metà: il titolo di vicecampione del forlivese è sicuramente un traguardo speciale, ma per la seconda stagione consecutiva il team di Borgo Panigale non è riuscito a raggiungere il suo obiettivo, ovvero il titolo Mondiale. Alessandro La Rocca/LaPresse Una stagione terminata con la splendida vittoria dia Valencia, che ha dimostrato ancora una volta la competitività della Desmosedici Gp, che per il prossimo anno si ...