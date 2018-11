Mondiali nuoto | pallanuoto | sincronizzato | tuffi e acque libere 2019 | il calendario

Nuoto salvamento - Mondiali Adelaide 2018. Azzurri d’assalto per l’appuntamento iridato che scatta venerdì : Si è fatto attendere ma è arrivato l’appuntamento clou della stagione del Nuoto salvamento, i Mondiali 2018. Una festa vera e propria del movimento, che raggruppa Master, Junior, Assoluti, salvataggio in mare sui gommoni, e chi più ne ha più ne metta. In questo, il Nuoto ha copiato il salvamento, mettendo i suoi Mondiali master e in questo caso anche junior nella stessa sede del Mondiale Assoluto.Ma il salvamento fa di più e organizza anche da ...

Nuoto - Trofeo Nico Sapio 2018. Federica Pellegrini convince sui 100 - Musso ai Mondiali - Cusinato e lo squalo Bocchia show! : Doveva essere un antipasto e invece è una bella portata ricca il 100 stile libero di Federica Pellegrini che strabilia con 52”70 nei 100 che, dice lei, continuano ad essere la sua gara e saluta il ritorno a altissimi livelli della compagna di staffetta Erica Musso, che vince i 400 e si qualifica, unica azzurra della giornata, per i Mondiali di Hangzhou. La prima giornata del Nico Sapio offre altri spunti di qualità, la bella prestazione di ...

Nuoto - l’Italia verso i Mondiali 2018 in vasca corta. Tra ritorni - conferme e giovani rampanti : La stagione invernale del Nuoto in piscina è entrata nel vivo. La Coppa del Mondo e i meeting italiani, funzionali alla preparazione in vista dei Mondiali in vasca corta ad Hangzhou (in Cina, dall’11 al 16 dicembre), procede a velocità spedita. La rassegna cinese sarà l’ultimo evento clou di questo 2018 e per alcuni atleti top la presenza non è così necessaria. Non sono casuali i forfait di nuotatrici importanti come la svedese Sarah ...

Nuoto - primi fuochi d’artificio per l’Italia. Quadarella e Ceccon illuminano - buoni segnali verso i Mondiali : La Cina è più vicina anche se manca più di un mese al Mondiale in vasca corta di Hangzhou. Il primo fine settimana in chiave azzurra tra Bolzano e Roma ha messo in evidenza un poker di atleti, in attesa di vedere all’opera buona parte della Nazionale al Nico Sapio di Genova nel prossimo fine settimana. I fari erano puntati sul Meeting di Bolzano ma ci ha pensato una infinita Simona Quadarella a spostarli, anche se a fine week end, sulla ...

Nuoto - Christian Minotti sprona Simona Quadarella : “Obiettivo Mondiali - pensando già a Tokyo 2020” : ESCLUSIVA OA SPORT – Protagonista indiscussa dei trionfi agli Europei 2018 a Glasgow, Simona Quadarella ha ripreso già da un paio di mesi ad allenarsi con grande ritmo perché il percorso che vuol portarla alle Olimpiadi di Tokyo 2020 da protagonista è ancora piuttosto lungo. L’azzurra, vincitrice di tre titoli continentali nei 400, 800 e 1500 stile libero al Tollcross International Swimming Centre, ha messo in mostra qualcosa che non ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : i convocati degli Stati Uniti per la rassegna iridata in vasca corta. Assente Katie Ledecky - Caeleb Dressel mette paura : I Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta sono sempre più vicini. Dall’11 al 16 dicembre, nella piscina di Hangzhou (Cina), i nuotatori più forti del Pianeta si esibiranno nel vorticoso darsi in acqua. Tra le selezioni guida in questa competizione ci sono senza ombra di dubbio gli Stati Uniti che hanno reso noto l’elenco dei convocati alla manifestazione iridata: Uomini (18): Michael Andrew, Gunnar Bentz, Michael Chadwick, Jack Conger, ...

Nuoto - Marco Pedoja : “Martinenghi punta ad essere presente ai Mondiali in vasca corta 2018. La preparazione procede per il meglio” : ESCLUSIVA OA SPORT – Finalmente si torna in gara. Nicolò Martinenghi, dopo una stagione intera trascorsa tra cure fisioterapiche ed allenamenti limitati per problematiche fisiche, ha ripreso la sua preparazione con buona intensità, guidato dal suo fido allenatore Marco Pedoja. Il giorno del grande rientro sta per avvicinarsi. Nel prossimo weekend, a Bolzano (3-4 novembre), il talentuoso lombardo della rana tricolore torna a cimentarsi in ...

Nuoto : Santo Condorelli pronto a gareggiare per l’Italia. Possibile la sua partecipazione ai Mondiali in vasca corta 2018 : I piani della Nazionale italiana di Nuoto sono sempre molto ambiziosi e detto del ritorno nei 200 stile libero di Federica Pellegrini, quantomeno in manifestazioni nazionali (per ora), un altro asso potrebbe spuntare dal mazzo azzurro. Ci riferiamo all’italo-canadese Santo Condorelli. Il 23enne nordamericano, quarto alle Olimpiadi di Rio 2016 e con un personale da 47″88 nei 100 stile libero, potrebbe infatti essere il tassello ...

Nuoto : il ritorno di Federica Pellegrini nei 200 stile libero. La veneta ha carta bianca dalla FIN e ai Mondiali 2018 in vasca corta… : La notizia è di ieri: Federica Pellegrini torna a cimentarsi nei suoi 200 stile libero dopo la stagione transitoria vissuta nella velocità. Dopo il trionfo di Budapest, la veneta aveva deciso di tirare un po’ il fiato e pensare a cosa fare per il proprio futuro, programmando la preparazione in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. E così Federica ci riprova, per esprimere al meglio se stessa e sublimare la sua nuotata. Una ragazza che in ...

Nuoto - Mondiali vasca corta 2018. Sarah Sjostrom non sarà al via a Hangzhou : Niente Mondiali in vasca corta per Sarah Sjostrom che ha annunciato oggi che non sarà al via della kermesse iridata in programma ad Hangzhou (Cina) dall’11 al 16 dicembre prossimi. Un’assenza pesante che fa il bis con quella di Windsor due anni fa per la campionessa svedese che chiuderà di fatto il suo 2018 con l’ultimo cluster della Coppa del Mondo, manifestazione che la vede protagonista assoluta come nelle ultime ...

Nuoto salvamento. Europe Cup e German Cup : azzurri verso i Mondiali di Adelaide : E’ una stagione atipica quella 2018-2019 appena iniziata, perchè i Mondiali di salvamento si svolgeranno nella data che va dal 20 al 25 novembre ad Adelaide, quindi le competizioni estive e autunnali hanno rappresentato per le varie nazionali delle gare di avvicinamento fondamentali per questa manifestazione. Questa estate come abbiamo già detto si è svolta la Europe Cup, di cui avevamo parlato per quanto riguarda le tappe olandese e ...

Mondiali nuoto Vasca Corta 2018 – Un appuntamento imperdibile : il calendario della gare e gli italiani qualificati : Tutto sui Mondiali di Nuoto in Vasca Corta 2018: azzurri qualificati e calendario completo delle gare iridate di Hangzhou Dopo lo spettacolo degli Europei di Glasgow 2018, il Nuoto torna protagonista in Cina, ad Hangzhou con i Mondiali in Vasca Corta. Dal’11 al 16 dicembre, i campioni del Nuoto di tutto il mondo si sfideranno a caccia di medaglie iridate nella breve distanza, ovvero nei 25m. Occhi puntatissimi sugli italiani, che ...