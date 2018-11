Momento storico | le prime immagini di Jorge Lorenzo con la Honda

Isola d’Elba - il Momento in cui le onde distruggono il pontile di Rio Marina : era simbolo storico delle miniere : Domenica 28 ottobre il mare ha inghiottito il pontile di Vigneria, storico simbolo delle miniere di Rio Marina, sull’Isola d’Elba. Il ponte non ha retto al maltempo e alla forza delle onde, che prima lo hanno fatto crollare parzialmente e poi lo hanno distrutto. Nel video, il momento in cui il pontile cede. Video Facebook/Stefano Bardini L'articolo Isola d’Elba, il momento in cui le onde distruggono il pontile di Rio Marina: ...

Trump riscrive il Nafta : Momento storico. Patto con Messico e Canada sui commerci : Donald Trump trova la quadra sugli scambi in Nord America, incassa una vittoria commerciale ed elettorale e lancia un ultimatum all’Europa: «Senza accordo imporremo dazi sulle auto». ...

Perez celebra il Real : "Momento storico" : Il gran cerimoniere è stato il presidente, Florentino Perez, che in apertura ha ricordato come il Real sia 'la società sportiva con maggiori introiti al mondo - 751 milioni di euro il risultato ...

Perez celebra il Real - Momento storico : Il gran cerimoniere è stato il presidente, Florentino Perez, che in apertura ha ricordato come il Real sia "la società sportiva con maggiori introiti al mondo - 751 milioni di euro il risultato ...

Perez celebra il Real - Momento storico : Il gran cerimoniere è stato il presidente, Florentino Perez, che in apertura ha ricordato come il Real sia "la società sportiva con maggiori introiti al mondo - 751 milioni di euro il risultato ...

Perez celebra il Real - Momento storico : Il gran cerimoniere è stato il presidente, Florentino Perez, che in apertura ha ricordato come il Real sia "la società sportiva con maggiori introiti al mondo - 751 milioni di euro il risultato ...

“La verità su noi due”. Momento storico - Boldi e De Sica di nuovo insieme. Clamorose rivelazioni : Un anno fa, mese più mese meno, Massimo Boldi si giocava l’ultima carta: il disperato tentativo di convincere Christian De Sica a deporre l’ascia di guerra e tornare a una collaborazione artistica. In quella lunga missiva Cipollino scriveva: “La tua debolezza ha un nome: Silvia, tua moglie. Lei, la tua agente, che decide, che programma la tua vita da sempre, anzi, da quando hai iniziato ad avere successo, da quando abbiamo ...

Mafia Capitale - Sabella : “Troppa enfasi in giro - Momento storico fu nel 2014. Con Raggi più legalità? Assolutamente no” : “La sentenza su Mafia Capitale? È stata definita da molti come una sentenza storica. È sicuramente importantissima per noi operatori di diritti, per gli avvocati e i magistrati. Ma per i cittadini romani lo è molto di meno. Ho visto troppa enfasi in giro”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “Ho scelto Cusano”, su Radio Cusano Campus, dal magistrato Alfonso Sabella, che spiega: “Il momento storico reale è ...