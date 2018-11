Mobilità docenti | novità in arrivo | ultime notiie 20 11

Scuola - Mobilità docenti ultime notizie : presentati 2 emendamenti alla Legge di Bilancio 2019 : La questione legata alla mobilità docenti più che mai al centro della discussione politica, soprattutto tenendo in considerazione gli effetti disastrosi relativi all’introduzione della Legge 107, con l’algoritmo ‘impazzito’ del Miur e i numerosissimi trasferimenti di centinaia e centinaia di chilometri. Le proteste degli insegnanti non accennano a placarsi e a questo proposito registriamo gli emendamenti proposti dal ...

Mobilità docenti : il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere riconosce errori algoritmo : Dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere arriva l’ennesima pronuncia sulla Mobilità dei docenti che vede soccombere ancora una volta il Miur. Dallo Studio legale BFI riceviamo e pubblichiamo la notizia del recente accoglimento da parte del giudice del lavoro della cittadina campana. Comunicato Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di Giudice del Lavoro, ha accolto il ricorso presentato dallo studio legale BFI di Cellole, in ...

Mobilità scuola 2019/20 per docenti - educatori e ATA : avviata trattativa : Il Miur ha avviato la trattativa con i sindacati per il rinnovo del contratto integrativo (CCNI) sulla Mobilità 2019/20 di tutto il personale della scuola: docenti, educatori e ATA. Si prospettano novità e possibili cambiamenti rispetto alle regole degli ultimi anni. Mobilità 2019/20: novità in arrivo Sulla Mobilità 2019/20, la FLC CGIL scrive: “Il confronto avviene con i sindacati firmatari del CCNL 2016-2018 e dovrà regolare per il ...