Milano Palazzo Marino riqualifica Cascina di via De Lemene

“Golf in piazza” – A Milano si gioca dal Belvedere di Palazzo Lombardia : Domenica 18 novembre il 39° piano sarà aperto al pubblico per un’esperienza unica sul green. Nella tappa milanese della “Road to Rome 2022” Piazza Città di Lombardia si trasformerà in un percorso di golf Il Progetto Ryder Cup 2022 punta in alto e con “Golf in piazza” domenica 18 novembre offrirà a tutti l’esperienza unica di giocare dal Belvedere del 39° piano di Palazzo Lombardia a Milano. La quarta tappa stagionale della “Road to Rome ...

Milano. Palazzo Marino in musica : Alice Baccalini suona Brahms : Domani, 4 novembre, alle ore 11:00, in Sala Alessi di Palazzo Marino si esibisce la pianista Alice Baccalini per l’ultimo

Milano - l'abbigliamento Primark sfida la «maledizione» del palazzo di via Torino angolo via Palla : Due anni fa finiva in liquidazione e abbassava la serranda Trony. Lo stesso era accaduto prima a Fnac, Billa, Standa. Tra poco a sfidare la sorte nell'immobile«maledetto» di via Torino 45 angolo via ...

Milano - il palazzo abbandonato covo di drogati e senzatetto : Uno stabile in via Mecenate a Milano : abbandonato , semi fatiscente e che " prevedibilmente " è diventato negli anni il covo di senzatetto, irregolari e tossici. Le telecamere di Stasera Italia , ...

Milano - Palazzo Reale da record : entra nella classifica dei 100 musei più visitati del mondo : La più importante sede di mostre della città ha superato il milione di visitatori nel 2017. E aumenta il volume d'affari delle imprese culturali

Picasso in mostra a Milano. A Palazzo Reale la "Metamorfosi" del maestro : I capolavori del genio visionario di Pablo Picasso, visti attraverso una prospettiva inconsueta e interessante: il rapporto con la mitologia greco-romana. Ai quadri, ai disegni e alle sculture dell'artista, sono accostati antichi vasi, ceramiche, placche votive, idoli e statuine che vanno fino al 2500 a.C., ed ecco che dal minotauro, dalle donne con l'anfora sulla testa di Picasso, traspare una filigrana di antichità. Il legame ...

Milano. A Palazzo Marino è così stupido vivere di carta : Domani torna la cultura protagonista in Comune a Milano. Domenica 21 ottobre alle ore 10:30 Palazzo Marino ospita “Area P.

Milano - incendio in un palazzo di Quarto Oggiaro. Quattro intossicati : È di Quattro intossicati, comunque non in gravi condizioni, il bilancio dell'incendio che si è propagato giovedì verso l'ora di pranzo in un palazzo di via Vittani 5 a Milano, in zona Quarto Oggiaro ...

Milano : apre a Palazzo Reale la mostra 'Picasso Metamorfosi' : Milano, 18 ott. (AdnKronos) - Da oggi e fino al 17 febbraio 2019, a Milano, Palazzo Reale dedica al genio artistico di Pablo Picasso una nuova mostra che indaga il rapporto che l’artista spagnolo ha sviluppato, durante tutta la sua lunga e straordinaria carriera, con il mito e l’antichità. La mostra

Milano. A Palazzo Marino visita di un gruppo di cittadini di Francoforte : Il Presidente del Consiglio comunale Lamberto Bertolé ha incontrato una delegazione di studenti adulti del Comune di Francoforte. I cittadini