Milano | muore a 16 anni travolto da un treno

Milano - un clochard muore assiderato : 15.00 Un senzatetto è morto assiderato a Milano, nella zona Est della città. L'uomo, 47 anni, era su una panchina. Si tratterebbe di uno straniero. Quando sono arrivati i soccorsi era già deceduto. A un primo esame, il corpo non presenta segni di violenza.Sono stati i passanti a chiamare i soccorsi.

Milano - batte la testa contro un architrave : muore operaio 18enne : Un operaio di 18 anni è morto battendo la testa contro un architrave nel parcheggio del centro commerciale Portello, a Milano. Il giovane si trovava su un muletto guidato da un collega e dava le ...

Milano - 18enne muore nel turno di notte : 13.19 Un giovane di 18 anni è rimasto vittima di un incidente sul lavoro a Milano. Il fatto alle 4 di stanotte nel parcheggio sotterraneo del centro commerciale di Milano Portello. Il giovane stava lavorando a un quadro elettrico per sostituirlo e si è seduto sul muletto, guidato da un compagno di lavoro, con il volto verso la direzione opposta al senso di marcia: quando il mezzo si è spostato il giovane ha sbattuto con la nuca contro una ...

Milano - muore a 31 anni in un incidente stradale : doveva sposarsi a breve : La tragedia di Elisa, in auto con il fidanzato e una coppia di amici. Ad Arluno l'auto ha sbandato, le due ragazze sono state sbalzate a decine di metri

Milano - scontro fra moto e camion : muore motociclista 27enne : E' successo in viale Brenta: strada chiusa e traffico in tilt. L'autista del camion portato in codice verde al Policlinico

Milano. Giambellino choc : muore neonato di 45 giorni affidato alla baby sitter : Dramma al Giambellino. Un neonato di soli 45 giorni è morto. La baby sitter ha chiamato il 118. La donna

Milano - neonato muore soffocato mentre è con la babysitter : “Rigurgito possibile causa”. Vicini : “Casa era un asilo abusivo” : Un neonato è morto dopo soli 45 giorni di vita, forse a causa di un rigurgito. È successo a Milano, in un appartamento di largo Gelsomini. Ad avvisare i soccorsi, attorno alle 14.00 di venerdì, è stata la sua babysitter, una ragazza peruviana di 33 anni. Il piccolo è deceduto dopo 30 minuti di massaggio cardiaco, mentre veniva trasportato all’ospedale pediatrico Buzzi, distante circa 6 chilometri dall’abitazione. Gli accertamenti ...

Milano - neonato muore soffocato in appartamento del Lorenteggio. Ipotesi asilo abusivo : Il piccolo, che aveva solo 45 giorni, potrebbe essere deceduto a causa di un rigurgito. Era stato affidato a una baby sitter insieme al fratellino. La donna portata in caserma dai carabinieri

Milano - neonato muore soffocato in appartamento del Lorenteggio. Indagano i carabinieri : Il piccolo, che aveva solo 45 giorni, potrebbe essere deceduto a causa di un rigurgito. Era stato affidato a una baby sitter insieme al fratellino. Ipotesi asilo abusivo

Milano - neonato muore in casa della babysitter : ipotesi rigurgito - si indaga : Dramma a Milano , dove un neonato di appena 45 giorni è morto forse per un rigurgito in un appartamento in largo Gelsomini. A chiamare i soccorsi, attorno alle 14, è stata una babysitter peruviana di ...

Milano - neonato muore soffocato in un appartamento del Lorenteggio. Indagano i carabinieri : Il piccolo, che aveva solo 45 giorni, potrebbe essere deceduto a causa di un rigurgito. Era stato affidato a una baby sitter insieme al fratellino

Olimpiadi 2026 - governo : “La candidatura a tre Cortina-Milano-Torino non ha il nostro sostegno e muore qui” : Il governo mette fine all'ipotesi di una candidatura a tre (Cortina-Milano-Torino) per ospitare le Olimpiadi invernali del 2026: "La proposta non ha il sostegno del governo e come tale è morta qui", annuncia il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti. Ma le regioni Lombardia e Veneto rilanciano con l'ipotesi di una candidatura a due Cortina-Milano.Continua a leggere

Milano - 15enne muore per fare un selfie 'da brivido' sul tetto dell'ipermercato : La morte non ci fa paura, la guardiamo in faccia, è quanto ha scritto in uno dei suoi ultimi post su Instagram Andrea Barone, il 15enne di Cusano Milanino che lo scorso sabato sera ha trovato la morte precipitando dal tetto di un ipermercato del centro commerciale Sarca di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, in un condotto per l'aerazione [VIDEO]. Tutto per soddisfare un desiderio condiviso con un gruppetto di amici di immortalarsi in un ...

Milano - tragico gioco sul tetto del centro commerciale : muore ragazzo di 15 anni : Milano - È salito sul tetto con tre amici, usando le rampe esterne delle scale anti incendio del centro commerciale «Sarca» di Sesto San Giovanni. Poi ha scavalcato alcune...