ilfattoquotidiano

: Milano, botte e bavagli a due anziani: “Ti lego la bocca, devo dormire”. Arrestata badante, il video della polizia… - Cascavel47 : Milano, botte e bavagli a due anziani: “Ti lego la bocca, devo dormire”. Arrestata badante, il video della polizia… - Matteo19221 : @matteosalvinimi Io so chi era, abitava in via Milano a Brescia...genitori integralisti, lei ribelle, l hanno uccis… - Marzia2903 : Botte e intimidazioni a detenuto, undici agenti verso il processo a Milano - Il Fatto Quotidiano -

(Di martedì 20 novembre 2018) Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha arrestato auna cittadina originaria dell’Ecuador di 53 anni in flagranza di reato per maltrattamenti nei confronti di duefratelli. Le vittime sono un uomo di 81 anni costretto sulla sedia a rotelle e la sorella di 86 anni con alcuni problemi di salute. L’attività investigativa degli agenti della squadra mobile della questura diè partita a seguito di una segnalazione da parte dei vicini di casa deglifratelli, che abitano in zona Città Studi, dopo aver udito più volte delle grida. L’attività tecnica delle indagini, con l’utilizzo di ambientali e telecamere all’interno dell’appartamento, ha permesso di intervenire immediatamente quando i poliziotti hanno sentito suoni riconducibili a degli schiaffi e subito dopo delle esclamazioni di aiuto da parte delle vittime; per tanto mentre ...