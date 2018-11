Milan | verso la sentenza Uefa Ultime notizie | udienza a Nyon | mercato limitato per le

Botte e intimidazioni a detenuto - undici agenti verso il processo a Milano : Un detenuto che denuncia il comportamento di alcuni agenti e viene punito con Botte e intimidazioni, sequestrato e ammanettato in una stanza. Intralcio alla giustizia, lesioni, falso e sequestro di persona sono i reati contestati, a vario titolo, dalla Procura di Milano a undici tra ispettori e agenti di polizia penitenziaria che erano in servizio nel carcere milanese di San Vittore. Il pm Leonardo Lesti ha chiesto il rinvio al giudizio per le ...

Milan - Suso e il Real Madrid : verso l'offerta irrinunciabile - panico tra i rossoneri : 'Chi non sarebbe felice se il Real si interessa a te? Sarebbe bellissimo giocare in uno dei club più grandi del mondo', così Suso spaventa i tifosi rossoneri ai microfoni di Radio Marca dal ritiro della nazionale spagnola. L'attaccante del Milan ha però voluto precisare che 'giocare nel tuo Paese è sempre bello,...

Olimpiadi 2026 - Calgary verso il forfait : restano Milano-Cortina e Stoccolma : Sarà quasi certamente un duello fra Milano-Cortina e Stoccolma per l'assegnazione dei Giochi Olimpici invernali del 2026. L'articolo Olimpiadi 2026, Calgary verso il forfait: restano Milano-Cortina e Stoccolma è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Lazio - problema al ginocchio per Milinkovic : le sensazioni verso il Milan : Secondo Sky Sport , è probabile che Sergej Milinkovic-Savic sia costretto a lasciare il ritiro della nazionale serba per tornare a Roma a curare il problema accusato al ginocchio. Non sembra, però, essere in ...

Verso Milan-Juve : Allegri pensa a una clamorosa esclusione : Si sa, gli allenatori giocano molto sulla pre-tattica, sulla psicologia prima dei grandi appuntamenti calcistici. Milan-Juve è sicuramente uno di questi e Max Allegri potrebbe optare per una mossa a sorpresa nella formazione bianconera che scenderà in campo stasera. Il tecnico toscano, infatti, sta riflettendo sull’esclusione dai titolari di Leonardo Bonucci. Non per motivi disciplinari, sia chiaro, né per motivi fisici, ma per la ...

Milan-Juve - Higuain giocherà? Il Pipita verso il recupero : In casa Milan continuano a tenere banco i numerosi infortuni. Dopo quelli di Caldara, Biglia e Bonaventura, anche Musacchio e Calhanoglu sono usciti malconci dalla sfida di Europa League contro il Betis. Ma a preoccupare maggiormente sono le condizioni di Gonzalo Higuain, che aveva rimediato un brutto colpo alla schiena nell’ultimo match di campionato contro l’Udinese. Stando alle ultime notizie fornite da Sky Sport, il Pipita si è ...

Juventus - Benatia verso il Milan : per il centrocampo c’è Dembelè : Benatia potrebbe dire addio alla Juventus e dire sì alla corte del Milan. Il difensore bianconero, poco utilizzato da Allegri in questo inizio di stagione, potrebbe lasciare Torino già dall’imminente sessione di mercato estivo. Una scelta anticipata già dal diretto interessato, il quale nei giorni scorsi ha ammesso: “E’ chiaro che questa situazione non sia […] L'articolo Juventus, Benatia verso il Milan: per il ...

Suello - chiuso l'ingresso della 36 Traffico deviato verso Milano : l'ingresso sulla Statale 36 in direzione Lecco a Suello è stato chiuso oggi dall'Amministrazione provinciale perché completamente allagato. Il Traffico è stato deviato in direzione di Milano, con ...

Tennis - Milano capitale : una vetrina luccicante con sguardo verso il futuro : FAVORITO - Chi l'anno passato ha vestito solo il ruolo di riserva e cioè il greco Stefanos Tsitsipas, attuale n°15 del mondo, parte oggi come indiscusso favorito del tabellone milanese. È reduce da ...

L’Espresso su Milan-Inter - derby del fair play finanziario : diverso trattamento da parte dell’Uefa : Manica larga, manica stretta «Un altro derby vinto dall’Inter, come quello di due settimane fa». Scrive così L’Espresso, in edicola da ieri, sul rapporto tra i due club di Milano e il fair play finanziario. Il settimanale italiano, parte del consorzio che ha lavorato all’inchiesta Football Leaks 2.0, racconta come la Uefa sia stata decisiva in questa vittoria. Anzi, la confederazione si è comportata in modo imparziale. ...

Tromba d'aria Milano : bufera di vento/ Maltempo ultime notizie : allarme verso il centro della città : Tromba d'aria a Milano, bufera di vento nella zona sud fino a Viale Monterosa: ultime notizie Maltempo in Lombardia, il vortice si sta spostando verso il centro della città.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 00:07:00 GMT)

Verso il derby di Milano : ecco la formazione del Milan - Gattuso ha deciso l’11 che sfiderà l’Inter [GALLERY] : 1/13 Spada/LaPresse ...

Milan - Higuain corre verso il derby : 'Sarà importante per il nostro futuro' : 'Ho voglia, speriamo di vincere questa partita, che sarebbe importante per il futuro'. Gonzalo Higuain non nasconde quanto il derby contro l'Inter possa incidere sulle ambizioni del Milan. 'Se faccio ...

