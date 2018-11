Milan | Scaroni | «Mi auguro che le sanzioni arrivino in tempi brevi»

Milan - Scaroni a caldo dopo l’incontro con l’Uefa : “sentenza in tempi brevi” : Milan, Paolo Scaroni ha parlato dopo il confronto in quel di Nyon con l’Uefa, le sentenze arriveranno nei prossimi giorni “I tempi della sentenza? Mi auguro arrivi in tempi brevi. La presenza di Gordon Singer a Nyon? E’ sempre significativa“. Sono le parole del presidente del Milan, Paolo Scaroni, ai microfoni di Sky Sport, all’uscita dall’incontro della società rossonera con l’Uefa per discutere ...

Caro Scaroni - il Milan con gli scudetti sembra la volpe con l'uva : E sei anni senza partecipazione alla Champions League devono essere una crisi d'astinenza troppo lunga per la terza squadra al mondo con più trofei internazionali, chapeau!,. Ci creda presidente ...

Scaroni (Milan) : «Meglio 3 volte in Champions che 1 scudetto» : “Le coppe contano più dei campionati” Paolo Scaroni, manager italiano di lungo corso (anche coinvolto in Tangentopoli, patteggiò una condanna a un anno e 4 mesi), tra le altre cariche ex amministratore Eni e oggi presidente del Milan, si iscrive al partito dei papponisti. E alla Gazzetta dello Sport, con nonchalance, rilascia una dichiarazione che a Napoli porterebbe a una giornata di guerriglia verbale, una delle tante. Scaroni, ...

Milan - Scaroni indica la via : 'In Champions il prossimo anno. Ibra? Calciatore fantastico' : Sono gli orizzonti delineati dal presidente del Milan Paolo Scaroni nel corso di un'intervista rilasciata a "La Gazzetta dello Sport ". Lo sguardo, però, è ben ancorato al presente. " Contro la ...

Scaroni : «Vorrei un nuovo stadio condiviso tra Milan e Inter» : «Avremmo la coda di sponsor interessati all'investimento e incasseremmo molto più di quello che fa la Juve con l'Allianz». L'articolo Scaroni: «Vorrei un nuovo stadio condiviso tra Milan e Inter» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Scaroni : "Milan da Champions - è lì che deve stare. Higuain? Sia meno nervoso" : ... da Higuain a Gattuso, Scaroni ha parlato di tutto: di seguito alcuni estratti, la versione integrale , a cura di Stefano Cantalupi e Alessandra Gozzini, la trovate sulla Gazzetta dello Sport in ...

Milan - Scaroni : 'Higuain è il nostro CR7 - soddisfatto di Gattuso' : Lo stadio è pieno e abbiamo conseguito il record di incassi" ha detto in un'intervista rilasciata a Sky Sport prima del fischio d'inizio. Sulla gestione tecnica della squadra, si è espresso così: "...

Milan - PAOLO SCARONI : "SENTENZA UEFA ENTRO FINE ANNO"/ Ultime notizie : "Sicuramente non saremo assolti" : MILAN, PAOLO SCARONI: "Sentenza UEFA ENTRO FINE anno". Ultime notizie, il presidente rossonero all'assemblea degli azionisti: "Stadio? Esaminiamo tutte le ipotesi"(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 16:08:00 GMT)