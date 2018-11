Milan | occhi su un giovane italiano per sostituire Bonaventura

Calciomercato Milan - Laxalt potrebbe partire : per la difesa occhi puntati sugli svincolati : Il Milan non sta attraversando un bel periodo, soprattutto per quanto concerne gli infortuni, vista l'impietosa ecatombe che ha colpito i giocatori rossoneri. Ecco perché, secondo quanto riportato da "TuttoMercatoWeb", il club Milanese starebbe sondando il mercato dei giocatori svincolati per cercare di rinforzare la rosa, in attesa del rientro degli infortunati. Sul fronte cessioni, invece, Diego Laxalt, approdato a Milanello la scorsa estate, ...

Milan - stagione finita per Bonaventura : si opera al ginocchio : Sky Sport riferisce di una microfrattura con lesione della cartilagine del ginocchio, e i tempi di recupero in questo caso sarebbero non inferiori ai sette mesi. Probabilmente il giocatore verrà ...

Milan - per Bonaventura operazione al ginocchio negli USA : stagione finita : Tegola pesantissima per il Milan. La stagione di Giacomo Bonaventura è da considerarsi conclusa. Come riportato da Sky Sport , si opererà negli Stati Uniti per la lesione alla cartilagine del ginocchio e starà lontano dai campi circa 7-8 mesi. La decisione è arrivata dopo l'incontro di ieri tra il Milan e l'agente del ...

Milan-Fair play finanziario - Scaroni convocato dall’Uefa : le possibili multe e blocchi del mercato : Il Milan dovrà fare i conti con l’Uefa e con il tanto chiacchierato Fair play finanziario, in arrivo le sanzioni per i rossoneri L’ombra del Fair play finanziario incombe sul Milan. Si tratta di un fatto noto, la società rossonera ed anche i suoi tifosi, sanno bene che l’Uefa dovrà comunicare le sanzioni da infliggere al club meneghino nei prossimi giorni. Per l’esattezza nella mattinata di domani il presidente ...

Milan senza difesa : Leonardo dà un’occhiata alla “lista svincolati” : Milan alle prese con i tanti infortuni che hanno colpito la linea difensiva, solo un centrale a disposizione di Gattuso per le prossime gare Il Milan deve fare i conti con una serie di infortuni innumerevole, che ha colpito sopratutto la difesa. I centrali Romagnoli, Caldara e Musacchio sono out, con il solo Zapata arruolabile. Alcuni di questi infortuni prevedono uno stop di lunga durata e dunque potrebbe essere il caso di tornare sul ...

Mercato Milan : Bertolacci ai saluti - per gli acquisti occhi su Juve e Real Madrid : Il Milan sta vivendo una stagione in linea con le attese, ma i recenti e pesanti infortuni potrebbero condizionare il futuro dei ragazzi di Gennaro Gattuso. Alla già lunga lista degli infortunati, infatti, si sono aggiunti di recente Musacchio, Biglia e per ultimo Jack Bonaventura. Tra i tre quello che dovrebbe recuperare più velocemente è il centrale spagnolo, mentre per i centrocampisti dovranno passare non meno di 4 mesi prima di rivederli in ...

Calciomercato - Frenkie de Jong schiaccia l’occhio ai nerazzurri : “l’Inter mi piace - il Milan no” : Frenkie de Jong sta continuando ad impressionare con la maglia dell’Ajax, il calciatore ha dato il proprio giudizio sulla crescita di Inter e Milan Frenkie de Jong potrebbe essere uno dei gioiellini del prossimo Calciomercato. Il calciatore dell’Ajax ha parlato a Voetbal International, dando un’occhiata anche ai club italiani che si sono messi sulle sue tracce in vista delle prossime sessioni di mercato: “Guardo video su ...

Milan - occhi su due difensori della Juve : In piena emergenza infortuni, il Milan punta sul mercato per rinforzarsi e, come riporta il Corriere dello Sport , ha individuato in Daniele Rugani e Medhi Benatia due possibili rinforzi per la difesa.

Milan - Bonaventura rischia l'operazione al ginocchio. Lo stop sarà di 5 mesi : Il Milan perde i pezzi, in tutti i sensi. Dopo Mattia Caldara, Mateo Musacchio e Lucas Biglia che saranno costretti ad un lungo stop ecco aggiungersi alla lista un altro dei titolari di Gennaro ...

Milan - brutte notizie dall’infermeria : Bonaventura potrebbe doversi operare al ginocchio : Il Milan continua a fare i conti con i diversi infortuni che ne hanno decimato la rosa: Bonaventura, dato sulla via del recupero, potrebbe doversi operare Periodo alquanto complicato per il Milan, particolarmente sotto il profilo degli infortuni. La rosa rossonera è stata ridotta notevolmente nei numeri a causa di lunghi e continui stop di diversi giocatori chiave. Ad oggi l’infermeria rossonera conta lungodegenti come: Caldara, Musacchio ...

Lazio - problema al ginocchio per Milinkovic : le sensazioni verso il Milan : Secondo Sky Sport , è probabile che Sergej Milinkovic-Savic sia costretto a lasciare il ritiro della nazionale serba per tornare a Roma a curare il problema accusato al ginocchio. Non sembra, però, essere in ...

Inter - Asamoah con un problema al ginocchio : niente nazionale - resterà a Milano per le cure : niente nazionale per il terzino dell'Inter Kwadwo Asamoah. La nazionale del Ghana ha infatti confermato con un comunicato che il giocatore non farà parte della squadra per le prossime partite a causa ...

Infortunio Bonaventura - problemi alle ginocchia per il centrocampista del Milan : Infortunio Bonaventura – Non si attenua l’allarme infortuni per il Milan. Gattuso, che ha già fuori Calabria, Caldara, Biglia e Musacchio e non al meglio Kessiè, Calhanoglu e Cutrone, ha annunciato nel post partita contro la Juve che Bonaventura non sarà arruolabile neanche dopo la sosta a causa di un problema al ginocchio che tormenta da un po’. Nello specifico l’Infortunio del centrocampista rossonero ...

Milan-Juventus - Gattuso : “Higuain si scusi e sbrocchi di meno” : Milan-Juventus, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Sky Sport”, Rino Gattuso, allenatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando della sconfitta interna contro la Juventus: “Espulsione di Benatia? Non attacchiamoci a queste cose, lasciamo perdere. Stasera abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo commesso un’ingenuità sul secondo gol. Si vede che c’è […] L'articolo ...