Milan | Ibrahimovic ci sta anche per 6 mesi E aspetta lo squillo di Leonardo

Ibrahimovic scalpita - ma il Milan attende la sentenza Uefa : Zlatan Ibrahimovic ha scelto il Milan . Lo svedese scalpita, mentre i rossoneri sono più cauti in attesa della sentenza Uefa che è prevista per i prossimi giorni e imporrà, quasi sicuramente, delle ...

Milan-Ibrahimovic : la situazione dopo l'incontro con Raiola : Secondo Sky Sport, nella giornata di ieri c'è stato un incontro tra Mino Raiola e il Milan, in cui si è fatto il punto sul futuro di Zlatan Ibrahimovic . Al momento la trattativa non è in una fase calda, in ...

Calciomercato Milan - incontro tra Leonardo e Raiola per il futuro di Ibrahimovic : Dt del Galaxy: "Fiduciosi sul futuro di Ibrahimovic" Ai microfoni di Sky Sport, Jovan Kirovski - direttore tecnico dei Los Angeles Galaxy - ha confermato l'ottimismo del club sul futuro dello ...

Milan - incontro con Raiola per parlare del futuro di Ibrahimovic : le ultimissime : Nella giornata di oggi, l’agente di Ibrahimovic ha incontrato i dirigenti rossoneri per parlare del futuro di Ibrahimovic e del rinnovo di Abate Il ritorno di Ibrahimovic al Milan non è affatto utopia, Leonardo infatti ha incontrato nella giornata di oggi Mino Raiola per discutere del futuro dell’attaccante svedese, al momento di proprietà dei Los Angeles Galaxy. Spada/LaPresse Un colloquio importante che comunque non ha ...

Zlatan Ibrahimovic si racconta : “Galliani mi ha tradito - il Milan mi ha scaricato” : Zlatan Ibrahimovic si racconta, spiega i motivi che lo hanno visto lasciare il Milan è tuona: “Galliani mi ha tradito” Ibrahimovic non avrebbe mai voluto lasciare il Milan nell’estate del 2012 ma l’allora amministratore delegato Adriano Galliani decise di cederlo al Psg insieme al forte difensore brasiliano Thiago Silva. Nell’estratto della sua autobiografia “I am football”, lo svedese è tornato a ...

Milan - Ibrahimovic : 'Ero felice - Galliani mi tradì' : "Io sono il calcio" è la nuova autobiografia di Zlatan Ibrahimovic, che sarà in tutte le librerie da martedì prossimo, edita da Rizzoli. Nella sua opera l'attaccante svedese, che ora gioca nei Los Angeles Galaxy, racconta la sua carriera sportiva, parlando ovviamente della sua esperienza al Milan. Domani, su Fuorigioco, in edicola con La Gazzetta dello Sport, sarà pubblicato un estratto della sua esperienza Milanista. Qui si racconta della sua ...

Di Marzio : 'Milan - le ultime su Ibrahimovic e Rodrigo Caio' : Gianluca Di Marzio, intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 , ha fatto il punto della situazione anche in merito allo svedese: ' E' a zero, quindi non dipende dall'UEFA, può certamente arrivare. Con ...

Milan - i dettagli dell'offerta di Leonardo per Ibrahimovic : Secondo la Gazzetta dello Sport, proseguono i contatti tra Leonardo e Raiola per Ibrahimovic. L'offerta è di 1,5 milioni per 6 mesi, Zlatan vuole un contratto di 18 mesi.

Milan - Scaroni fissa gli obiettivi : “meglio tre anni in Champions di uno scudetto” - poi i messaggi ad Ibrahimovic : Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato degli obiettivi di mercato ed anche di quelli sportivi della società rossonera targata Elliott Paolo Scaroni, presidente del Milan, sembra avere le idee chiare in merito al futuro del club, idee trasferitegli da Elliott che pensa in grande per la società rossonera. Scaroni, interpellato dalla Gazzetta dello sport, ha rivelato: “Siamo il club italiano con più tifosi nel mondo, vogliamo ...

Calciomercato Milan - Ibrahimovic : annuncio Scaroni e blitz Raiola : Calciomercato Milan, ritorno Ibrahimovic: annuncio presidente Scaroni Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha dichiarato a 'La Gazzetta dello Sport': 'Ibrahimovic sarà libero di scegliere la sua ...

Calciomercato Milan - passi avanti per l’arrivo di Ibrahimovic : Leonardo però lavora anche ad un altro colpo : Il dirigente rossonero continua a seguire l’attaccante svedese, mettendo nel mirino anche Rodrigo Caio, difensore del Sao Paulo vicino in passato alla Lazio Il mercato del Milan è già in fermento, Leonardo non vuole lasciare nulla al caso e lavora alacremente per anticipare le big d’Europa. Dopo la chiusura dell’affare Paquetà, il responsabile dell’area tecnica rossonera si è messo in testa di riportare a Milano ...

Milan - Ibrahimovic possibile con stipendio “low cost” : Milan– Il sogno di tutti i tifosi rossoneri potrebbe diventare presto realtà. Un Ibra bis, nella San Siro rossonera, non sembra un’utopia come poteva esserlo solo qualche mese fa. Lo svedese ha recentemente dichiarato che, se si muoverà da Los Angeles, lo farà solamente con un trasferimento a titolo definitivo. Dichiarazioni che hanno un po’ […] L'articolo Milan, Ibrahimovic possibile con stipendio “low cost” proviene da ...

Milan - il mercato di gennaio è già iniziato : Ibrahimovic o Pato per l'attacco : Una sosta davvero necessaria in casa Milan . Da una parte per permettere ai giocatori non al meglio di recuperare dai rispettivi infortuni, dall'altra per permettere alla dirigenza di fare un punto ...

Calciomercato Milan - da Ibrahimovic fino a… Benzema : Leonardo a caccia di un big per gennaio : Il responsabile dell’area tecnica del Milan continua a scandagliare il mercato degli attaccanti, in prima fila resta Ibrahimovic seguito da Pato e Benzema La sconfitta arrivata contro la Juventus ha bloccato il cammino del Milan, apparso inconsistente ed impaurito davanti alla potenza della formazione bianconera. Gli errori di Higuain hanno pesato irrimediabilmente sul risultato di San Siro, palesando anche una certa fragilità ...