Milan | Fassone | Sì | Yonghong Li voleva Ronaldo Lo convinsi a lasciar

Milan - Fassone torna a parlare : “stavamo per prendere Cristiano Ronaldo” - poi il default di mister Li : Milan , Marco Fassone è torna to a parlare del default della proprietà cinese targata Yonghong Li che ha portato il club nelle mani di Elliott “Ignoro da dove siano arrivati i soldi dell’ operazione. Se fossero suoi o in prestito. Però nell’operazione con Fininvest erano coinvolti gli advisor più prestigiosi. Da Lazard a Rothschild e lo studio Gianni Origoni Grippo Cappelli. Perché dovevo dubitare?” L’ex amministratore ...

Milan - Fassone : «Ecco come si è arrivati al rosso di 126 milioni a bilancio» : «Senza le svalutazioni e gli accantonamenti voluti da Elliott avremmo chiuso il bilancio con una perdita inferiore rispetto al business plan iniziale di 10 milioni ». L'articolo Milan , Fassone : «Ecco come si è arrivati al rosso di 126 milioni a bilancio» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan - il bilancio dell’era cinese è disastroso : lo sfottò di Gene Gnocchi a Fassone : Anche Gene Gnocchi entra a gamba tesa su Fassone e sulla sua gestione del Milan nell’era cinese conclusasi in estate “Milan: chiuso il bilancio 2017-18 in rosso di 126 milioni. Fassone: ‘Con numeri del Genere mi aspettavo un incarico al ministero dell’ Economia’“. Così Gene Gnocchi, attraverso il suo account Twitter, ha voluto chiosare in merito alla questione del bilancio del Milan, in rosso dopo la ...