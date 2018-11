Milan | Fassone | “Mr Li voleva Ronaldo | il default ha sorpreso anche me”

calcioweb.eu

(Di martedì 20 novembre 2018) A poca distanza dall’addio al, l’ex dg Marcoè tornato a parlare della sua avventura in rossonero e del rapporto con la proprietà cinese, lasciando emergerequalche dettaglio sulle volontà di Mr Li: “perché riteneva che avesse una grande forza sul mercato cinese. Il giocatoreandarsene da Madrid. Ci siamo visti nel luglio 2017 con il suo procuratore Mendes, per verificare i costi e la disponibilità del giocatore. Poi convinsi Mr Li a lasciare perdere il sogno, in quantocostava troppo“. L’ex amministratore delegato del club di via Aldo Rossi ha ricordato che “sotto la mia gestione, rispetto al 2016-17, abbiamo fatto 20 milioni di ricavi in più e 50 milioni di margine in più. Il rosso di 126 milioni comprende 45 milioni di componenti straordinarie, spesate integralmente da Elliott, dovute per 22 ...