Migranti - nave Aquarius sequestrata per traffico illecito di rifiuti infettivi : La nave Aquarius sequestrata per indagini sulla gestione dei rifiuti a bordo. Scarti pericolosi a rischio infettivo, sanitari e non, scaricati in maniera indifferenziata nei porti italiani come...

Migranti - "Scaricava in Italia rifiuti infetti". Sequestrata la nave Ong : La nave Aquarius di Sos Mediterranée e di Medici Senza Frontiere è di nuovo nella bufera. E stavolta non per la destinazione finale dei Migranti a bordo, ma per una inchiesta della procura di Catania. L'ennesima aperta dai procuratori siciliani ai danni delle Ong del Mediterraneo. L'accusa è quella di smaltimento illegale di rifiuti pericolosi e a rischio infettivo.Secondo i pm, Msf e due agenti marittimi avrebbero scaricato in maniera non ...

Migranti - "Scaricava rifiuti infetti dei Migranti". Sequestrata la nave della Ong : La nave Aquarius di Sos Mediterranée e di Medici Senza Frontiere è di nuovo nella bufera. E stavolta non per la destinazione finale dei Migranti a bordo, ma per una inchiesta della procura di Catania. L'ennesima aperta dai procuratori siciliani ai danni delle Ong del Mediterraneo. L'accusa è quella di smaltimento illegale di rifiuti pericolosi e a rischio infettivo. Secondo i pm, Msf e due agenti marittimi avrebbero scaricato in maniera non ...

Migranti : sequestrata nave Aquarius - indagata Msf : Rifiuti pericolosi a rischio infettivo, sanitari e non, scaricati in maniera indifferenziata nei porti italiani come se fossero rifiuti urbani: è l'accusa nei confronti della Ong Medici Senza ...

Migranti : 'Scaricò rifiuti pericolosi'. La nave Aquarius è stata posta sotto sequestro : La nave Aquarius dell'associazione Medici senza frontiere è stata sequestrata su ordine della magistratura italiana perché avrebbe scaricato nei porti italiani 24 tonnellate di rifiuti pericolosi a ...

Migranti : "Scaricò rifiuti pericolosi". La nave Aquarius è stata posta sotto sequestro : La nave Aquarius dei MMedici senza frontiere è stata sequestrata su ordine della magistratura italiana perché avrebbe scaricato nei porti italiani 24 tonnellate di rifiuti pericolosi a rischio infettivo, sanitari e non, in maniera indifferenziata, come se fossero rifiuti urbani. L'accusa riguarda la Ong e due agenti marittimi e ha fatto scattare il sequestro preventivo della nave, attualmente nel porto di Marsiglia, ...

Migranti - la denuncia della nave Mare Jonio : "Malta ritarda avviso di soccorso - non vuole che interveniamo" : Le accuse arrivano dall'imbarcazione di Mediterranea, attualmente nelle acque Sar libiche e maltesi. "Allarme diramato 9 ore dopo, messe in pericolo 30 persone a bordo di un gommone"

Il progetto Mediterranea sbarca sul Financial Times : "La nave italiana di salvataggio dei Migranti che sfida Salvini" : "La nave di salvataggio italiana dei migranti che sfida Salvini". Così titola il Financial Times a pagina 3, nella sua edizione odierna, dove descrive l'attività della nave Mare Jonio del progetto 'Mediterranea', con un'intervista ad uno degli organizzatori del progetto, il parlamentare di Leu Erasmo Palazzotto.La nave è stata "comprata e sostenuta da un'ampia coalizione di ong, politici di sinistra, artisti e intellettuali ...

Nave Diciotti - Salvini : «Chiesta l’archiviazione - ho fatto bene a fermare i Migranti» Il video Le accuse e il giudice anti ong : Il vicepremier era indagato per sequestro di persona, abuso d’ufficio e arresto illegale. «Gioia, soddisfazione. Sono innocente». «Ma il procuratore di Agrigento perché ha indagato?»

Nave Diciotti - Salvini : «Chiesta l’archiviazione - ho fatto bene a fermare i Migranti» Il video : Il vicepremier era indagato per sequestro di persona, abuso d’ufficio e arresto illegale. «Gioia, soddisfazione. Sono innocente». «Ma il procuratore di Agrigento perché ha indagato?»

Nave Diciotti - Salvini : «Chiesta l'archiviazione - ho fatto bene a fermare i Migranti» : Importante è la gente vera, facciamo vedere al mondo che l'Italia vuole stare tranquilla, sicura. Ci saranno treni, pullman, macchinate». «Sabato 8 dicembre abbiamo scelto di esserci in prima persona,...

Nave Diciotti - Salvini : «Chiesta l’archiviazione - ho fatto bene a fermare i Migranti» : Il vicepremier era indagato per sequestro di persona, abuso d’ufficio e arresto illegale. «Gioia, soddisfazione. Sono innocente». «Ma il procuratore di Agrigento perché ha indagato?»

Migranti : procuratore Catania chiede l'archiviazione per Salvini su nave Diciotti : Il procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro, ha chiesto l'archiviazione delle accuse al ministro dell'Interno, Matteo Salvini, per il caso della nave Diciotti, bloccata per giorni nel porto etneo ad agosto con a bordo più di 100 Migranti. Lo ha riferito lo stesso titolare del Viminale in una diretta Facebook. "Gioia, soddisfazione", ha espresso Salvini, "ma il ...

Dopo tre mesi Malta libera la nave Sea Watch 3 "Pronti a tornare in mare a salvare Migranti" : ... probabilmente assieme a molte altre di cui nessuno sa nulla, visto che in quella zona che è divenuto il confine più mortale del mondo, non c'è nessuno che racconti il loro destino'. Attualmente, nel ...