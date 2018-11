Migranti | Msf | sequestro Aquarius misura sproporzionata e strumentale 2

Migranti : Msf - sequestro Aquarius misura sproporzionata e strumentale : Palermo, 20 nov. (AdnKronos) - Medici Senza Frontiere (MSF) "condanna con forza la decisione delle autorità giudiziarie italiane di sequestrare la nave Aquarius per presunte irregolarità nello smaltimento dei rifiuti di bordo. Una misura sproporzionata e strumentale , tesa a criminalizzare per l’enne

Migranti : sequestrata nave Aquarius - indagata Msf : Rifiuti pericolosi a rischio infettivo, sanitari e non, scaricati in maniera indifferenziata nei porti italiani come se fossero rifiuti urbani: è l'accusa nei confronti della Ong Medici Senza ...