Migranti - l'accusa di Mediterranea : "Libici hanno fatto irruzione sulla Nivin" : Secondo la missione italiana le forze armate sarebbero salite sulla motonave ferma nel porto di Misurata con 71 Migranti a bordo

Migranti : processo Mered - perizia calligrafica accusa l'imputato : Palermo, 19 nov. (AdnKronos) - Una perizia grafica aggrava la posizione del giovane eritreo imputato a Palermo con l'accusa di essere uno dei più pericolosi trafficanti di esseri umani dell'Africa. Per l'accusa, alla sbarra, dopo un'estradizione dal Sudan, c'è Mered Medhanie Yehdego, il 'Generale",

L'Ue accusa Ankara : "Non rivela come spende i fondi per i Migranti " : L' Ue ha in questi giorni accusato la Turchia di 'scarsa trasparenza' circa l'effettivo impiego del denaro concesso da Bruxelles nel 2016 al fine di aiutare Ankara a fronteggiare i flussi di migranti ...

Migranti : a Lampedusa barca con 13 a bordo - Salvini accusa Malta : Il governo italiano torna ad accusare Malta di violare i suoi obblighi sui Migranti, dopo l'arrivo venerdì mattina a Lampedusa di un'imbarcazione con 13 a bordo. Fonti del Viminale hanno riferito che la Guardia costiera maltese aveva intercettato l'imbarcazione e, anziché portarla al sicuro, ha fornito all'equipaggio una bussola per indicare la rotta verso l'Italia. ...

Porto abusivo d'arma da fuoco l'accusa per i gendarmi francesi che scaricano Migranti in Italia : Apertura di un procedimento penale per Porto abusivo d'arma in Italia da soggetti presumibilmente appartenenti alla gendarmeria francese . È questa l'iniziativa della procura di Torino, che sarà ...

Migranti respinti - i legali accusano : “La Francia falsifica l’età dei minori” : Abbiamo il sospetto che i gendarmi francesi abbiano falsificato in più occasioni i verbali di respingimento, modificando le date di nascita dei Migranti fermati in Val di Susa. Così da far passare minorenni per maggiorenni e non essere costretti ad occuparsi di loro come impongono le norme internazionali». È l’accusa lanciata dall’avvocato torinese...

Amnesty accusa la polizia francese : "Insulta - insegue e respinge in barba alle leggi i Migranti verso l'Italia" : Amnesty International denuncia "violazioni sistematiche" dei diritti di rifugiati e migranti al confine franco-italiano, in seguito a una missione di osservazione realizzata i 12 e 13 ottobre, nella zona di Briancon, nelle Alpi francesi, non lontano dal villaggio italiano Clavière oggetto delle recenti polemiche legate allo sconfinamento da parte della gendarmeria francese. "Il Governo francese la smetta di fare orecchie da mercante", ...

La Gendarmeria francese è accusata di scaricare Migranti sul confine italiano : Si riaccende la polemica sui migranti tra Italia e Francia, sei mesi dopo il blitz dei gendarmi di Parigi in un centro migranti a Bardonecchia. Stavolta a fare da detonatore è un episodio avvenuto a ...

Clavière - Viminale accusa : “La gendarmeria francese scarica Migranti in Italia senza autorizzazione” : Un furgone della gendarmeria francese ha superato il confine Italiano per lasciare degli immigrati vicino a una galleria a Clavière, in provincia di Torino. L'episodio, avvenuto lo scorso venerdì, è stato filmato dalla Digos che ha già consegnato il documento alla procura di Torino che, a sua volta ha iniziato le indagini. Salvini: "Non voglio credere che la Francia di Macron utilizzi la propria polizia per scaricare di nascosto gli ...