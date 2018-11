Microsoft e Amazon portano Skype sui device Echo

Amazon Alexa approda sul Microsoft Store di Windows 10 : La UWP di Alexa trapelata in alcune indiscrezioni risalenti al mese scorso è stata adesso ufficialmente rilasciata sul Microsoft Store. Questo significa che l’assistente AI di Amazon può essere installato tranquillamente in qualunque PC o tablet Windows 10 non essendo più un’esclusiva di alcuni OEM. Tuttavia la limitazione linguistica rimane tuttora poichè, per utilizzarlo, è necessario impostare come paese di Windows gli Stati Uniti ...

Microsoft aumenta il suo valore e supera Amazon : Fra le compagnie che si occupano di tecnologia c’è da sempre una sorta di lotta a chi vale di più. Anche se Apple rimane saldamente in testa a questa classifica, con una capitalizzazione di circa leggi di più...

Ibm compra Red Hat : sfida nel cloud a Google - Amazon e Microsoft : Tra le compagnie attive nel settore tecnologico ormai è noto che acquisire una posizione dominante nei servizi cloud per la gestione dei big data è ormai diventato di primaria importanza. Lo sa bene uno degli storici colossi dell’informatica come Ibm, che dopo le voci dei giorni scorsi ha annunciato di essere in trattativa per l’acquisto di Red Hat, compagnia leader nel settore dei software open source. L’operazione da 34 miliardi di dollari ...

Microsoft batte Amazon - è seconda società hi-tech per valore : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve