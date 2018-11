Messaggio per gli alieni dall' osservatorio di Arecibo 44 anni dopo il primo esperimento

Conte : passi Messaggio che governo è per rispetto regole e legalità : Roma – “Mi trovo nella periferia est di Roma, dove questa mattina sono state sgomberate otto ville abusive di proprieta’ dei Casamonica. Sono qui per dare un messaggio molto chiaro: questo governo e’ per la legalita’ e il rispetto delle regole”. Lo scrive su facebook il premier Giuseppe Conte. L'articolo Conte: passi messaggio che governo è per rispetto regole e legalità proviene da RomaDailyNews.

Grande Fratello Vip news - Pierluigi Gollini risponde alle accuse : il Messaggio su Instagram per Giulia : Nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip, la conduttrice Ilary Blasi ha mostrato le dichiarazioni di Deianira Marzano a Silvia e Giulia Provvedi. La blogger ha affermato di aver visto Pierluigi Gollini, fidanzato della bionda delle Donatella, in una nota discoteca milanese mentre si intratteneva con una ragazza. Giulia ovviamente non ha accolto bene le dichiarazioni, ma è stata rasserenata dalla sorella e dalle parole di Alfonso ...

Nadia Toffa - il Messaggio dall'ospedale : 'Grazie ai medici e agli infermieri - mi danno speranza' : 'Buongiorno, eccomi in ospedale ', scrive Nadia Toffa postando una sua foto su Twitter dal reparto: 'Che bravi gli infermieri e i medici, tutti rispondono ai miei sorrisi speranzosi con sorrisi ...

Red Canzian - il Messaggio commosso su Facebook per la scomparsa della mamma : Red Canzian commuove i social e lascia senza parole i fan dei Pooh annunciando su Facebook la morte della madre. Il cantante ha pubblicato sul suo profilo ufficiale un lungo post in cui ha detto addio alla donna più importante della sua vita. Caterina Schioppalalba, conosciuta da tutti come Gianna, si è spenta all’età di 98 anni nella casa di riposo di Santa Bona, in cui viveva da qualche tempo, a Treviso. Fan dei Pooh, legatissima al ...

Arecibo ci riprova 'Giovani - scrivete il nuovo Messaggio per contattare gli alieni' : Nel 1974 dall'osservatorio di Portorico, fra i più famosi al mondo, venne trasmesso dal Radiotelescopio allo spazio, indirizzato verso l'ammasso globulare di Ercole M13, a 25.000 anni luce di ...

Dopo 44 anni - un nuovo Messaggio per ET nello spazio profondo : A 44 anni dal radiomessaggio diretto a eventuali civilt aliene, l'osservatorio di Arecibo di Porto Rico sta lavorando ad un nuovo messaggio per Et basato sulle tecnologie attuali e coinvolgendo in ...

La Scienza prepara un nuovo Messaggio per gli extra terrestri - ma con l'aiuto dei bambini : A 44 anni dal radiomessaggio diretto a eventuali civilt aliene, l osservatorio di Arecibo di Porto Rico sta lavorando ad un nuovo messaggio per Et basato sulle tecnologie attuali e coinvolgendo in una ...

Inviare un Messaggio a più persone su WhatsApp : WhatsApp la comoda app di messaggistica nata nel 2009 è ormai entrata stabilmente a fare parte delle nostre vite. Nonostante la utilizziamo ogni giorno, e spesso ad ogni ora, non è necessariamente detto che ne conosciamo a fondo ogni funzione. In questo articolo approfondiremo tutti i modi che l’app offre per Inviare un messaggio a […] Inviare un messaggio a più persone su WhatsApp

Incidente Macao - il Messaggio di Mick Schumacher : “faccio i miei auguri a tutte le persone ferite” : Il pilota tedesco ha chiuso al quinto posto la Coppa del Mondo di F3 a Macao, caratterizzata dal terribile Incidente occorso a Sophia Floersch Un impatto violentissimo, che ha subito fatto capire la gravità della situazione. Quanto accaduto a Sophia Floersch nel corso della Coppa del Mondo di F3 a Macao ha tenuto tutti col fiato sospeso, vista la spettacolarità dell’Incidente che fortunatamente non ha fatto vittime e che ha ...

Jessie J : un lungo Messaggio per dire basta ai paragoni con la ex di Channing Tatum : "Sono delusa e imbarazzata" The post Jessie J: un lungo messaggio per dire basta ai paragoni con la ex di Channing Tatum appeared first on News Mtv Italia.

Parto 62enne - Siru : Messaggio fuorviante per chi cerca gravidanza : Roma, 15 nov., askanews, - La notizia della donna rimasta incinta a 62 anni in un centro straniero rischia di lanciare un messaggio fuorviante alle donne che desiderano una gravidanza, e cioè che si ...

Channing Tatum pazzo per Jessie J : su Twitter un Messaggio entusiasta dopo un concerto della cantante : Si starebbero frequentando da qualche mese The post Channing Tatum pazzo per Jessie J: su Twitter un messaggio entusiasta dopo un concerto della cantante appeared first on News Mtv Italia.

Simona Ventura - il Messaggio d’amore per il figlio Giacomo su Instagram : Simona Ventura celebra i 18 anni del figlio Giacomo con un post su Instagram. La conduttrice ha postato sul suo profilo social un video che ripercorre l’infanzia del secondogenito, dalla nascita fino ad oggi. Nelle foto amarcord vediamo Giacomo piccolissimo insieme alla sua mamma, scopriamo le vacanze di famiglia, le cene con papà Bettarini e quelle con zia Sara, ma anche il legame fortissimo con il fratello Niccolò e la sorellina ...