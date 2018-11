Mercato NBA | i Grizzlies | andando piano | sono primi a Ovest e puntano a Joakim Noah

Mercato NBA - Memphis Grizzlies sulle tracce di Joakim Noah : Memphis Grizzlies interessati all’acquisto del free agent Joakim Noah per allungare le rotazioni dei lunghi: i dettagli I Memphis Grizzlies sono in contatto con Joakim Noah. La franchigia di Memphis starebbe trattando l’ingaggio del free agent per aggiungerlo al roster già competitivo in questa stagione. Un po’ a sorpresa infatti i Grizzlies sono partiti in maniera eccellente, con il record 10-5 a dir poco invidiabile. ...

Mercato NBA – I Golden State Warriors si chiamano fuori dalla corsa a Carmelo Anthony : Nessun interesse da parte dei Golden State Warriors verso Carmelo Anthony: salvo clamorosi sviluppi, Melo non finirà nella Baia È solo questione di tempo, dopo che la dirigenza dei Rockets e Carmelo Anthony avranno studiato la soluzione migliore per la risoluzione del contratto, Melo sarà free agent. Nonostante la brutta parentesi prima ad OKC e dopo ad Houston, nonché tutti i limiti che il suo gioco si porta dietro, Melo sembra comunque ...

NBA - la free agency del 2019 fa già sognare : ecco i big sul Mercato - Durant cambierà aria e LeBron attende rinforzi : NBA, la free agency del 2019 terrà col fiato sospeso tutti gli appassionati di basket USA, la prossima sarà un’estate ricca di sorprese NBA, la stagione 2018 è iniziata da poche settimane, ma già il mondo del basket sta dando un’occhiata molto attenta all’estate del 2019. Il motivo? Sarà caldissima a causa di una delle free agency più ricche degli ultimi anni, con diversi giocatori che potrebbero cambiare gli equilibri ...

Mercato NBA – Rivoluzione in vista per gli Wizards? Per ‘magia’ nessuno ha più il posto assicurato : Dopo il pessimo inizio di stagione, gli Washington Wizards potrebbero tornare sul Mercato per aggiustare il proprio roster: in molti rischiano il posto Nonostante le ultime due vittorie, ottenute contro i non di certo imbattibili Magic e Heat, l’inizio di stagione degli Wizards non si può certo definire positivo. Solo 4 vittorie ottenute a fronte di 9 sconfitte, un bottino che non rispecchia le previsioni di inizio stagione. Motivo che ha ...

Mercato NBA : Jimmy Butler passa ai Philadelphia 76ers : I Minnesota Timberwolves sono finalmente riusciti a liberarsi dopo oltre un mese di trattative di Jimmy Butler, in rottura con la società dalla fine dell'estate e persona ormai di troppo e non più ...

Mercato NBA – Pazzesco! Jimmy Butler scambiato ai Sixers : ecco la trade che cambia le dinamiche ad Est : Timberwolves e Sixers trovano l’accordo per la cessione di Jimmy Butler: Philadelphia aggiunge un all-star ma sacrifica Saric, Minnesota prova a dare la scossa ad una stagione che rischia di naufragare Dopo settimane di guerra intestina, polemiche, richieste di cessioni, la preseason saltata, il reintegro in rosa con tanto di guerra a spogliatoio e staff tecnico e le prime uscite in regular season, come se niente fosse, da 21.3 punti, 5.2 ...

Mercato NBA – Patrick McCaw in contatto con gli Warriors : ecco la situazione : Patrick McCaw sarebbe rimasto in contatto con gli Warriors dopo la scadenza del suo contratto, ma la franchigia della Baia non sarebbe intenzionata ad offrire un contratto al suo ex giocatore situazione contrattuale particolare quella di Patrick McCaw. Attualmente restricted free agent, il prodotto dell’Università del Nevada non era riuscito ad accordarsi con gli Warriors per un rinnovo di contratto, rifiutando il biennale da 5 ...

Mercato NBA – Sette squadre interessate a Terry Rozier : i Celtics devono prendere una decisione : Dopo il mancato rinnovo di contratto, Terry Rozier è finito nel mirino di 3 franchigie NBA: i Boston Celtics devono valutare attentamente la situazione Nelle scorse settimane, Terry Rozier e i Boston Celtics non sono riusciti a trovare l’accordo per un rinnovo contrattuale. Troppa la differenza fra le richieste del giocatore, che pretende un contratto ben superiore ai 3 milioni a che percepisce quest’anno, e l’offerta dei ...

Mercato NBA - ufficiale : Tyson Chandler ai Los Angeles Lakers : Tyson Chandler ai Los Angeles Lakers, il trasferimento già noto da giorni è stato ufficializzato dalla franchigia da poche ore I Los Angeles Lakers hanno ufficializzato l’acquisto del centro Tyson Chandler che si è liberato nei giorni scorsi del contratto che lo legava ai Phoenix Suns, ad annunciarlo il general manager della franchigia californiana Rob Pelinka. A quanto riporta Espn, Chandler percepirà 2.1 milioni di dollari. Dopo ...

Mercato NBA – Cavs - Kyle Korver pronto all’addio : su di lui Sixers - Thunder e Lakers : Kyle Korver sempre più lontano dai Cleveland Cavaliers: sul cecchino ex Atlanta ci sarebbe l’interesse di Sixers, Thunder e Lakers Qualcosa in casa Cleveland Cavaliers deve cambiare. Dopo il pessimo inizio di stagione e il licenziamento di coach Lue, non è più la panchina il problema della franchigia dell’Ohio, ma va ritoccato qualcosa nel roster a disposizione del neo coach Larry Drew. Uno dei possibili addii, attraverso i ...

Mercato NBA - si parla già di free agency : i Clippers sono avanti nella corsa a Leonard : Mercato NBA, Kawhi Leonard ha diverse possibilità al vaglio in vista della prossima estate: i Clippers sono in pole Mercato NBA, la stagione è iniziata da poche settimane, ma già si fa un gran parlare della prossima accesissima free agency che cambierà volto alle franchigie. Uno tra i cestisti più ambiti nella prossima estate sarà di certo Kawhi Leonard, attualmente in forza a Toronto ma in scadenza di contratto. Secondo ESPN i Clippers ...

Mercato NBA - Korver-Sixers affare fattibile : i dettagli : Kyle Korver in rotta con i Cleveland Cavs dopo l’esonero di coach Lue, adesso il veterano sta sondando il Mercato alla ricerca di una trade NBA, Kyle Korver ha chiesto ai Cleveland Cavs di essere ceduto. Joe Vardon del “The Athletic”, ha rilanciato la notizia nella serata di ieri, parlando di una rottura totale tra le parti dopo le scelte della franchigia che stanno privilegiando i giovani tagliando fuori i veterani come ...

Mercato NBA – Tyson Chandler trova il buyout con i Suns : il centro firmerà con i Lakers : Tyson Chandler si è accordato con i Phoenix Suns per il buyout: il centro lascia l’Arizona e si accorda con i Los Angeles Lakers Tyson Chandler non è più un giocatore dei Phoenix Suns. Il centro ha trovato l’accordo per il buyout con la franchigia dell’Arizona nelle ultime ore, risolvendo il contratto da 13 milioni che lo legava ai Suns. Passate le canonine 48 dopo il rilascio, Tyson Chandler potrà accordarsi con i Los ...