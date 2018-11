Mercato Inter | il Palmeiras vuole Gabigol | sul piatto Luan Teixeira e Luan Candido

CalcioMercato Inter - le prime idee di Marotta tra sogni e realtà [GALLERY] : 1/11 Claudio Furlan/LaPresse ...

CalcioMercato - è sfida Inter-Juventus : lotta per Tonali - Anderson e Todibo : Il mercato sta per entrare nel vivo e quali protagoniste possono essere migliori di Inter-Juventus? Il derby d’Italia entra dunque nel vivo sul mercato, con colpi che potrebbero fare la differenza sulle rose che verranno. Juventus, non solo giovani —> il colpo Pogba non si molla Joachim Andersen: Inter e Juventus stanno duellando a distanza […] L'articolo Calciomercato, è sfida Inter-Juventus: lotta per Tonali, Anderson e ...

CalcioMercato - il Barcellona potrebbe soffiare un calciatore a Inter e Juventus : i dettagli dell’operazione : Le logiche del Calciomercato, si sa, non sono propriamente lineari, così un calciatore che sembra essere vicino a un determinato club dopo poche ore si accasa ad un altro. Lo si è visto in estate con Malcom, prima vicino all’Inter, poi vicinissimo (era praticamente fatta) con la Roma ed infine, proprio mentre la società giallorossa lo attendeva per la firma, ecco il volo a Barcellona e l’inizio di una nuova avventura. Proprio i ...

Marotta all'Inter - parte la sfida sul Mercato con la Juve : tutti i nomi caldi : L'imminente arrivo di Beppe Marotta all'Inter apre già scenari di rivalità di mercato con la Juventus. Al di là del nomina a dirigente nerazzurro prima o dopo la sfida di campionato con i bianconeri ...

Inter - sfida alla Juve sul Mercato : Andersen - Todibo - Tonali : il mercato, funziona così sempre, anche a mesi di distanza: a ogni azione corrisponde una reazione. Se poi di mezzo c'è Beppe Marotta, diventa quasi naturale che gli Interessi di mercato finiscano per ...

CalcioMercato Juve-Inter : tutti gli scambi prima di Marotta : Con l'approdo in nerazzurro dell'ex dirigente juventino si aggiunge un nuovo capitolo alla lunghissima storia di scambi, affari e doppi ex tra i due club. Fatta di giocatori, allenatori, ma non solo

CalcioMercato Roma - la società giallorossa segue la linea verde : ecco chi interessa [GALLERY] : 1/5 Luciano Rossi AS Roma/LaPresse L ...

Barcellona - Messi interviene sul Mercato : vuole Piatek al suo fianco : Barcellona, Lionel Messi si sarebbe esposto per quanto concerne l’acquisto di Krzysztof Piatek già nel mese di gennaio Barcellona, Lionel Messi avrebbe esplicitamente chiesto alla società di andare a prendere Krzysztof Piatek dal Genoa. Il calciatore polacco avrebbe talmente tanto impressionato la Pulce da proporlo alla proprietà blaugrana per il prossimo mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Don Balon il calciatore ...

CalcioMercato Torino - la pazza idea di Petrachi arriva dall’Inter : Calciomercato Torino il club granata alle prese con la pianificazione delle mosse da mettere in atto nel mese di gennaio: le ultime novità Calciomercato Torino – Il Torino sta pianificando la sessione di mercato di Gennaio. Il club granata potrebbe cedere qualche pedina come Edera, già con le valigie in mano, ma in entrata Petrachi qualcosa farà di certo, per dare l’assalto alla zona Europa. Secondo le ultime indiscrezioni che ...

CalcioMercato Inter - Giuseppe Marotta in Cina per incontrare Zhang : Attraversare il mondo di nuovo, pensando alla riscossa sua e dell'Inter. Il viaggio della nuova speranza nerazzurra.

CalcioMercato Inter - torna Gabigol : la decisione della società sul brasiliano : Gabigol è arrivato all’Inter con un carico di speranze, sue e del tifo nerazzurro, troppo pesanti per un giovane che ancora non aveva dimostrato granché. Il primo anno a Milano è trascorso tra panchina e spezzoni deludenti, inframezzati dall’unico gol in partite ufficiali nella gara di campionato contro il Bologna. Poi, in seguito all’arrivo di Spalletti, ecco il prestito al Benfica (5 presenze e 1 gol) che spesso e ...

Mercato Inter - De Jong : il Barcellona l'avrebbe messo in cima alle preferenze (RUMORS) : Frankie De Jong si mostra sorridente alle domande della stampa. Con la sua gentilezza fa sapere ai media di essere contento delle ammirazioni che ha per lui il Barcellona, la fortissima squadra catalana. Gli stessi infatti starebbero pensando, almeno questa è l'indiscrezione del giornale sportivo spagnolo Mundo Deportivo, di portare Frankie alla gran corte dei catalani. Qui infatti il giocatore diverrebbe il sostituto ideale di Busquets. Ma ...

CalcioMercato Inter - rinnovo vicino per un obiettivo dei nerazzurri : Sembrava potersi liberare a zero la prossima estate, ma adesso il suo agente, Mino Raiola, sarebbe vicino all’accordo con il Paris Saint Germain per il rinnovo del suo assistito. Stiamo parlando di Alphonse Areola, portiere classe ’93 nel mirino dell’Inter per il dopo Handanovic. Il francese, campione del Mondo con la Francia la scorsa estate, nelle scorse settimane aveva fatto trapelare il proprio disappunto per non ...

CalcioMercato - l'agente di Brozovic : 'Clausola a 60 milioni. Marcelo vuole restare all'Inter' : ... Miroslav Bicanic, che al quotidiano croato Vecernji List ha fatto il punto sul suo assistito: "Se qualcuno dei migliori club al mondo è interessato a pagare la sua clausola da 60 milioni di euro, ...