Melegatti | l' azienda riapre | Pandoro assicurato per Natale

Melegatti : Verona - riapre la storica azienda - pandoro assicurato per Natale : Verona, 20 nov. (AdnKronos) - Ha riaperto oggi la Melegatti, storica azienda veronese, il cui fondatore 124 anni fa inventò il pandoro. Da ieri, dopo la conclusione delle operazioni di cessione, la Melegatti è ufficialmente di proprietà della famiglia vicentina Spezzapria, che ha rilevato e vuole or

Melegatti - bufala sui social : 'Operai senza stipendio'. Ma l'azienda ha riaperto : Riparte oggi la produzione del pandoro Melegatti. l'azienda ha passato anni difficili ma sui social circola ancora una catena di Sant'Antonio di solidarietà

Melegatti - bufala sui social : “Operai senza stipendio”. Ma l’azienda ha riaperto : Da alcune settimane, sugli scaffali dei supermercati, si cominciano a vedere i primi panettoni e pandori in vista dei pranzi di Natale. E tra le diverse marche ritorna anche lo storico pandoro Melegatti, che con i suoi 124 anni di storia, ha definitivamente archiviato ieri il passaggio di proprietà e siglato la riapertura. Il marchio dolciario ha attraversato negli ultimi anni dei momenti difficili. Nel mese di settembre del 2017 l’azienda era ...

Una società di Vicenza acquisirà Melegatti - l’azienda veronese di pandori e panettoni fallita a maggio : Melegatti, la storica azienda di Verona produttrice di pandori e panettoni fallita lo scorso 29 maggio, sarà rilevata dal manager Denis Moro per conto della Sominor S.r.l., un’azienda di Vicenza controllata dall’industriale vicentino Roberto Spezzapria, attivo tra le altre cose nella lavorazione The post Una società di Vicenza acquisirà Melegatti, l’azienda veronese di pandori e panettoni fallita a maggio appeared first on Il Post.

Melegatti diventa vicentina - l'azienda riparte da famiglia Spezzapria - : l'azienda del pandoro è stata definitivamente aggiudicata dal tribunale di Verona al vicentino Denis Moro, manager che, per conto dell'impresa acquirente, ha ricevuto lo storico marchio

Melegatti - l’azienda del pandoro riparte : Giacomo Spezzapria è il nuovo presidente : Melegatti, la storica azienda del pandoro veronese, riparte con un nuovo proprietario: è la newco che fa capo alla famiglia Spezzapria. Denis Moro, il manager che ha ricevuto dal Tribunale la definitiva aggiudicazione del marchio: “Da oggi lavoreremo per realizzare la squadra necessaria a rilanciare uno dei brand più importanti dell'alimentare italiano e per riaprire lo stabilimento produttivo”.Continua a leggere

Melegatti : Valdegamberi (Gm) - offerta ad asta riapre speranze per futuro azienda : Verona, 17 set. (AdnKronos) – ‘Oggi è stata presentata un’offerta per rilevare le due aziende fallite, collegate al marchio Melegatti. L’aggiudicazione provvisoria è avvenuta a 13,5 milioni di euro. Da ora decorrono i 10 giorni per eventuali offerte al rialzo, prima dell’aggiudicazione definitiva”. A riferirlo il Consigliere regionale Stefano Valdegamberi (Gruppo Misto) che aggiunge: ‘Ringrazio ...