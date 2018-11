Melegatti | 35 dipendenti a lavoro da oggi | marchio e pandori “salvi”

ilfattoquotidiano

: Melegatti, acquisizione conclusa: riparte lo stabilimento con 35 dipendenti [news aggiornata alle 18:08] - repubblica : Melegatti, acquisizione conclusa: riparte lo stabilimento con 35 dipendenti [news aggiornata alle 18:08] - HuffPostItalia : Melegatti riapre lo stabilimento e riparte con 35 dipendenti a tempo indeterminato - Corriere : Melegatti, oggi si riparte. I dipendenti: «Ci abbiamo creduto» -

(Di martedì 20 novembre 2018) Ha riapertola, storica azienda veronese, il cui fondatore 124 anni fa inventò il pandoro. Da ieri, dopo la conclusione delle operazioni di cessione, laè ufficialmente di proprietà della famiglia vicentina Spezzapria, che ha rilevato e vuole ora rilanciare lo storicodolciario italiano, che rischiava di scomparire definitivamente: 13,5 milioni di euro il costo d’acquisto dell’azienda veronese. La riapertura dello stabilimento veronese ha visto l’ingresso dai cancelli questa mattina di 35a tempo indeterminato, per lo più ex lavoratori dello storico, ai quali seguiranno nei prossimi mesi ulteriori assunzioni, per assicurare la produzione del famoso pandoro (e del panettone), già per il prossimo Natale e della colombaper la Pasqua 2019. La società “Sominor srl” si è trasformata in “1894 Spa” ...