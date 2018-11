Medici Senza Frontiere si difende | “Sequestro di nave Aquarius è una misura strumentale”

"Ha scaricato rifiuti pericolosi in 11 porti". Sequestrata la nave Aquarius - indagata Medici Senza Frontiere : rifiuti pericolosi a rischio infettivo, sanitari e non, scaricati in maniera indifferenziata nei porti italiani come se fossero rifiuti urbani: è l'accusa nei confronti della Ong Medici senza Frontiere e di due agenti marittimi che ha fatto scattare il sequestro preventivo dell'Aquarius (attualmente nel porto di Marsiglia) e di 460 mila euro. L'indagine di Guardia di Finanza e Polizia, coordinata dalla Procura di Catania, avrebbe ...

Ragazza affetta da deficit lasciata nella sporcizia e senza Medicine : scarcerati avvocatessa e compagno : ...suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da gustare Gal serre salentine Privacy Home Cronaca ...

La Medicina "cura" ma non ascolta - e il malato è lasciato senza destino : Viaggiano sulla stessa linea d'ombra sospesa fra filosofia del linguaggio, storia dei miti e contaminazioni fra scienza e letteratura due bei libri che indagano le trasformazioni subìte nel tempo dalla professione medica e dalla sua semiotica, e l'identità del malato, fra nudità dell'essere-umano e asetticità ...

Ragazza affetta da deficit lasciata nella sporcizia e senza Medicine : indagati avvocatessa e altri quattro : ...suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da gustare Gal serre salentine Privacy Home Cronaca ...

I Medici 2/ Anticipazioni e diretta : Lorenzo salva Firenze senza la violenza (prima puntata) : I Medici 2, Anticipazioni prima puntata e video promo: "Vecchi rancori", "Un uomo solo". Il grande ritorno di Lorenzo il magnifico pronto a vivere nuove emozioni nella Firenze del '400.(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 22:32:00 GMT)

Rinnovo Ordine dei Medici : Giannone pronto per il voto - compatto e senza strategie : “Una scelta ben ponderata e non indotta da logiche politiche, per la creazione di un Ordine dei Medici libero”. È

Numero chiuso Medicina - atenei senza risorse per abolirlo subito. In futuro modello francese - ora ampliamento posti : Addio al Numero chiuso a Medicina. Non subito, però: tra il dire della politica e il fare dell’università, ci sono di mezzo decine di migliaia di studenti da ospitare, aule insufficienti, carenze di personale, regolamenti da riscrivere (anche una direttiva europea che per certe professioni, tra cui quella del medico, impone una “armonizzazione preventiva della formazione di accesso”). È impensabile che il test scompaia da un momento ...

Sanità - lo sciopero raddoppia : due giorni senza Medici e anestesisti : Prima giornata di sciopero dei medici il 9 novembre. Poi due settimane dopo, il 23 novembre, incrociano le braccia...

Medici Senza Frontiere ha chiesto la chiusura dei campi di detenzione per richiedenti asilo sull’isola di Nauru : L’ong Medici Senza Frontiere (MSF) ha chiesto la chiusura dei campi di detenzione per richiedenti asilo sull’isola di Nauru, parlando di una gravissima crisi di salute mentale tra le centinaia di migranti ospitati. Nauru è una piccolissima isola nell’Oceano Pacifico The post Medici Senza Frontiere ha chiesto la chiusura dei campi di detenzione per richiedenti asilo sull’isola di Nauru appeared first on Il Post.

Salute - rivoluzione nella lotta all’emicrania : presto il mal di testa potrà essere curato senza Medicine - ecco come : Il Dott. Troels Johansen, uno degli autori di uno studio pilota dell’Aarhus University che potrebbe rivoluzionare il modo di combattere l’emicrania, spiega che la patologia si verifica come parte di una reazione a catena durante la quale le vene del cervello si contraggono e il sangue non riesce a rifornire il cervello con ossigeno a sufficienza. Nello studio, pubblicato sulla rivista Cephalalgia, sono stati esaminati 11 pazienti che soffrono di ...

Medicina : un test del sangue scopre la presenza “fegato grasso” e il rischio di infarto : Una nuova ricerca presentata a Berlino al congresso dell’Associazione europea per lo studio del diabete, condotta grazie a un travel grant della Società italiana di diabetologia, ha consentito di sviluppare un nuovo esame del sangue per scoprire la presenza di “fegato grasso” e se si è esposti al rischio di infarto. Il metodo è basato sul dosaggio della neurotensina (Nt), un peptide che facilita l’assorbimento dei grassi ...

Medici Senza frontiere a Ferrara : Incontri, dibatitti, proiezioni e un’esperienza immersiva per riscoprire il nostro istinto di solidarietà. Tutti gli eventi curati da Msf al festival di Internazionale. Leggi

La sanità pubblica resta senza Medici - camici bianchi in sciopero ad Ottobre : Il sistema sanitario rischia di rimanere a corto di medici, ne mancheranno 7mila ogni anno: saranno soprattutto medici di...

Migranti - l’appello di Medici Senza frontiere : “Dateci una bandiera e fateci lavorare o ci saranno più morti in mare” : “Ci rivolgiamo a tutti i governi che mettono la vita delle persone al centro del dibattito politico: dateci una bandiera“. È l’appello lanciato dalla presidentessa di Medici senza frontiere, Claudia Lodesani, a margine di una conferenza stampa organizzata dall’ong per fare il punto sulla situazione della nave Aquarius, ancora ferma in acque internazionali con 58 Migranti a bordo. “Siamo stanchi di sentire persone ...