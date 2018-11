McLaren 720S Stealth | l' ultima perla su misura realizzata dalla divisione MSO

McLaren 720S : debutta il Track Pack dedicato agli amanti della pista [FOTO] : Il nuovo pacchetto speciale dedicato alla supercar britannica affina l’aerodinamica e taglia il peso della vettura per un uso specifico tra i cordoli La Casa di Woking ha svelato le caratteristiche del nuovo Track Pack dedicato alla McLaren 720S sviluppato per rendere la supercar britannica ancora più “letale” tra i cordoli di una pista. Testata sul circuito in Brno, in Repubblica Ceca, insieme alla variante a competizione 720S GT3, la ...