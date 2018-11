huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Massimo Ciavarro: 'Ho iniziato a lavorare a 14 anni, mio padre non c'era più, dovevo fare l'uomo di casa' - beapeacock : RT @HuffPostItalia: Massimo Ciavarro: 'Ho iniziato a lavorare a 14 anni, mio padre non c'era più, dovevo fare l'uomo di casa' - HuffPostItalia : Massimo Ciavarro: 'Ho iniziato a lavorare a 14 anni, mio padre non c'era più, dovevo fare l'uomo di casa' - Today_it : Massimo Ciavarro a cuore aperto: 'Iniziai a lavorare da bambino, dopo la morte di mio padre' -

(Di martedì 20 novembre 2018) "Hoa 14perché mioera appena morto e la mia famiglia aveva bisogno". È una cuore aperto quello che risponde alle domande di Caterina Balivo ospite a Vieni da me, programma di Rai1. Si apre alla conduttrice napoletana parlando del suo passato, della sua situazione familiare e del rapporto con il, scomparso prematuramente."Il primo fotoromanzo - dice l'attore romano - l'ho fatto a 14, un bambino, in un momento un po' particolare della mia vita. Mio papà ci aveva appena lasciati, giovanissimo. La mia famiglia si è trovata in una situazione molto dolorosa. Mia madre aveva le mie due sorelle che erano piccole".Un'infanzia passata tra ristrettezze economiche, in cui era necessario che l'attore di Giochi d'estate desse una mano alla famiglia: "La situazione economica non era florida perché ...