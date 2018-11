Massimo Ciavarro | ' Ho iniziato a lavorare a 14 anni | mio padre era appena morto'

Massimo Ciavarro : "Ho iniziato a lavorare a 14 anni - mio padre non c'era più - dovevo fare l'uomo di casa" : "Ho iniziato a lavorare a 14 anni perché mio padre era appena morto e la mia famiglia aveva bisogno". È un Massimo Ciavarro a cuore aperto quello che risponde alle domande di Caterina Balivo ospite a Vieni da me, programma di Rai1. Si apre alla conduttrice napoletana parlando del suo passato, della sua situazione familiare e del rapporto con il padre , scomparso prematuramente."Il primo fotoromanzo - dice l'attore romano - l'ho ...

