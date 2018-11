Manovra | Tria | su reddito di cittadinanza fondamentale contributo della Gdf

Commissione pronta bocciare la Manovra - Tria rilancia diagolo : ... ovvero non solo sul deficit ma la discussione deve 'tener presente ' che 'si conferma un rallentamento dell'economia europea non solo italiana'. Anzi, in questo contesto, 'l'Italia rallenta meno di ...

A proposito di Ue e Manovra - Tria ha citato 'Gioventù bruciata' : Discussione 'surreale' secondo il ministro dell'Economia, perché 'stiamo discutendo di un deficit al 2,4%, uno dei più bassi della storia della finanza pubblica italiana', un Paese che da 20 anni ha ...

Manovra - Bruxelles verso bocciatura | Tria la difende all'Eurogruppo | Ma lo spread non perdona : sfondata la soglia dei 320 punti : Male la prima emissione di Btp Italia con il governo M5s-Lega, raccolti solo 418 milioni, peggio solo nel 2012. Intanto da fonti Ue si apprende che mercoledì arriverà una nuova bocciatura alla Manovra

Manovra : Tria rilancia il dialogo con l'Ue - ma Bruxelles sarebbe pronta a una nuova bocciatura : Così il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, al termine dell'Eurogruppo odierno nel corso ha ribadito che "il programma di governo non cambia" auspicando "dialogo con l'Ue". Se l'Ue apre la ...

Manovra - Tria : “Crescita Ue rallenta - si parli di questo. Attacchi all’Italia? Perché molti hanno difficoltà politiche interne” : L’Italia non ha intenzione di cambiare la Manovra di bilancio per il 2019, ma il dialogo con la Commissione europea prosegue per evitare uno scontro “che non ha ragione di esistere”. Anche Perché non ci sono pregiudizi anti-italiani, semmai “posizioni di alcuni Paesi molto rigide sulla politica economica che non condivido. C’è la posizione non dico ufficiale, ma quasi, che le politiche fiscali espansive si adottano solo quando si è ...

Manovra - Tria : «Non si giochi a correre verso il baratro - il programma non cambia» : «Spero che, poiché dobbiamo difendere l'Europa, non si giochi a quello che gli anglosassoni chiamano il "chicken game", cioè correre verso un baratro e vedere chi si...

Giovanni Tria all'Eurogruppo : 'Manovra non cambia. Ecco perché attaccano l'Italia' : E ancora, ha aggiunto: 'Penso che uno sforzo debba essere fatto per riportare discussione sulla reale portata del tema', ovvero non solo sul deficit ma sul ' rallentamento dell'economia europea, non ...

Manovra - Tria : programma non cambia ma dialoghiamo : ... ovvero non solo sul deficit ma la discussione deve 'tener presente' che 'si conferma un rallentamento dell'economia europea non solo italiana'. Anzi, in questo contesto, 'l'Italia rallenta meno di ...

Giovanni Tria difende la Manovra : "Il deficit era necessario" : "Il programmo del governo non cambia ma c'è la volontà di discutere": lo ha detto il ministro dell'economia Giovanni Tria, al termine dell'Eurogruppo. "Penso che uno sforzo debba essere fatto per riportare discussione sulla reale portata del tema", ovvero non solo sul deficit ma la discussione deve "tener presente" che "si conferma un rallentamento dell'economia europea non solo italiana". Anzi, in questo contesto, "l'Italia ...

Manovra - Tria : sbagliato aspettare recessione per fare espansione : Roma, 19 nov., askanews, - All'Eurogruppo 'non vedo pregiudizi anti italiani, vedo pregiudizi sulle politiche economiche, ci sono da parte di alcuni Paesi posizioni molto rigide sulle politiche ...