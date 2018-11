Manovra | M5s | ' 500 milioni dalla revisione dei canoni del petrolio'

Manovra - Buffagni (M5s) : “Tensioni dopo decisione dell’Ue - ma non abbiamo idee da scalmanati” : “Credo che sia evidente che domani avremo qualche feedback che genererà un po’ di tensione e ne siamo consapevoli, ma ci interessa far stare in piedi questo Paese, non abbiamo nessuna idea da scalmanati“. Lo ha detto il sottosegretario per gli Affari regionali, Stefano Buffagni, parlando della Manovra a margine di un evento a Milano. “Esiste un Parlamento che definirà meglio eventuali passaggi sulla legge di Bilancio ...

Ritocchino M5s in Manovra : 500 mln di gettito grazie alla revisione dei canoni del petrolio : "Quasi mezzo miliardo di euro in più per lo Stato e altrettanti in meno per le casse delle multinazionali del petrolio. L'aumento dei canoni è una misura non più rinviabile di giustizia sociale". Così la deputata del M5S Mirella Liuzzi, prima firmataria di un emendamento alla manovra, che risulta fra le proposte 'segnalate', relativo ai canoni "per le attività di ricerca, sondaggi, perforazioni, estrazioni e ...

Manovra - preservativi gratis a migranti e richiedenti asilo : M5s ritira la proposta. Pini (Pd) : “Ci avete copiato” : Prima lo scontro col Pd, che li ha accusati di avere bocciato la loro proposta per riproporla poi quasi identica in commissione Bilancio. Poi, per evitare lo scontro nella maggioranza, i 5 Stelle ritirano l’emendamento da inserire in Manovra che prevedeva, a partire dal 2019, la gratuità dei contraccettivi (pillole e preservativi) per migranti beneficiari di protezione internazionale e richiedenti asilo. A mettere fine a tutte le polemiche ...

Manovra : l'M5s vuole l'aumento delle pensioni di inabilità a 500 euro al mese : Innalzare dal primo gennaio 2019 le pensioni di inabilità a 500 euro al mese per tredici mensilità. È quanto prevede un emendamento alla Manovra presentato dal Movimento cinque stelle in commissione ...

