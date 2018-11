MANOVRA Così l' asse Conte-Mattarella può convincere Ue e mercati - IlSussidiario net

MANOVRA - Di Maio annuncia il tempo pieno in tutte le elementari : “Così smantelliamo la Buona scuola” : “iIeri è stato approvato un emendamento alla legge di bilancio molto importante e che dice che d’ora in poi in tutte le scuole italiane ci sarà il tempo pieno alle elementari“. Lo ha annunciato in una diretta Facebook il vice premier Luigi Di Maio, spiegando che si tratta di “una misura che arricchisce i programmi di formazione e istruzione, di welfare sociale, e una misura importante per gli insegnanti perché si ...

Dombrovskis : così MANOVRA nuoce a Italia : ... Dombrosvkis, dopo l' invio all'Ue da parte dell'Italia dell'ultima versione del piano di bilancio I riflessi dello spread "sono evidenti nella disponibilità e nel costo del credito all'economia ...

Dombrovskis : così MANOVRA nuoce a Italia : ... Dombrosvkis, dopo l' invio all'Ue da parte dell'Italia dell'ultima versione del piano di bilancio I riflessi dello spread "sono evidenti nella disponibilità e nel costo del credito all'economia ...

Dombrovskis : così MANOVRA nuoce a Italia : 17.20 "I piani del governo Italiano sono controproducenti per l'economia Italiana stessa, e ora i tassi d'interesse sul debito sovrano sono una volta e mezzo più alti di un anno fa". Lo scrive in un tweet il vicepresidente della Commissione Europea, Dombrosvkis, dopo l' invio all'Ue da parte dell'Italia dell'ultima versione del piano di bilancio I riflessi dello spread "sono evidenti nella disponibilità e nel costo del credito all'economia ...

Italia-Europa ultimo atto - vertice a Palazzo Chigi e poi Cdm. Salvini : 'MANOVRA resta così com'è' : Entro la mezzanotte il governo deve inviare la lettera di risposta ai rilievi di Bruxelles sulla legge di bilancio, per deficit eccessivo -

L'Istituto fondato da Rita Levi Montalcini a rischio : "In MANOVRA non ci sono fondi per noi - così chiudiamo" : L'Istituto di ricerca fondato da Rita Levi Montalcini potrebbe chiudere. Nella manovra finanziaria, infatti, non ci sono risorse destinate alla fondazione Ebri (European Brain Research Institute). E senza questi fondi L'Istituto rischia di non poter andare avanti. Per questo motivo i ricercatori hanno indirizzato un appello al presidente della Repubblica, affinché intervenga per scongiurare il rischio chiusura.Si sono rivolti a Sergio ...

'MANOVRA debole - così la spesa non assicura la crescita' : da Assisi Boccia attacca il Governo : L'economia di mercato è sempre rivoluzionaria, ed è dalle rivoluzioni che deriva la ragionevole speranza di un futuro migliore. La stasi non significa certezza. Al contrario, la stasi aumenta l'...

MANOVRA - i conti non tornano : così lo spread si mangia la crescita immaginata dal governo : L'esecutivo prevede di segnare un +1,5% nel corso del 2019, grazie all'extra-deficit che stimolerà l'economia. Ma l'economista Blanchard, ex del Fmi, smonta i piani: anche ammettendo l'effetto benefico delle misure, il caro-rendimenti dei Btp rischia di portare il Paese in Fonte Repubblica.it ...

MANOVRA - Siri : il reddito di cittadinanza cambi - così crea fratture : "Non c'è un problema" nel governo sul reddito di cittadinanza, "ma la cornice della misura va ancora definita". Lo ha detto il sottosegretario Armando Siri , Lega, , aggiungendo: "Non vedo perché non ...

MANOVRA - Bonomi : scollegata dalla realtà. Così non serve a niente : Roma, 3 nov., askanews, - 'La legge di bilancio è totalmente scollegata dalla realtà' e 'Così com'è formulata non serve a niente, la possono cancellare domani: risparmiano i fondi per la sua eventuale ...

MANOVRA - Bonomi : scollegata dalla realtà. Così non serve a niente : ... è completamente scomparso lo stimolo alla formazione".Anche i fondi per il piano di investimenti, secondo Bonomi, "sono insufficienti per affrontare un rallentamento Così marcato dell'economia. C'è ...

MANOVRA - così il M5S ha falsificato un'intervista a Dijsselbloem : Dijsselbloem spiega poi che questa situazione «ha dei pro e dei contro: uno dei contro è che se ci sono problemi e l'economia implode, questo si ripercuote sull'intera economia. Il pro è che basta ...

MANOVRA - Conte : legge bilancio al Quirinale - avanti così : Roma, 31 ott., askanews, - 'La legge di bilancio a cui abbiamo lavorato fino a ieri notte ha ricevuto la bollinatura della Ragioneria dello Stato ed è stata inviata al Quirinale. Stiamo lavorando per ...

MANOVRA - Conte : legge bilancio al Quirinale - avanti così : Roma, 31 ott., askanews, - "La legge di bilancio a cui abbiamo lavorato fino a ieri notte ha ricevuto la bollinatura della Ragioneria dello Stato ed è stata inviata al Quirinale. Stiamo lavorando per ...