Manovra | Confindustria | taglierà 6 miliardi di euro di risorse alle imprese

[L'analisi] Da Bankitalia alla Corte dei Conti - dai sindacati a Confindustria : tutti contro il governo e la " Manovra del popolo" : Non è mai un coro di consensi. C'è sempre chi approva e chi smonta, favorevoli e contrari, un po' e un po'. Per questo le audizioni dei tecnici nelle Commissioni Bilancio di Camera e Senato sulla ...

Manovra - Boccia (Confindustria) : “Insufficiente - stime troppo ambiziose”. E su reddito cittadinanza : “No derive assistenzialistiche” : “Il governo Conte stima la crescita per il 2019 all’1,5% come effetto della Manovra , ma riteniamo questa stima troppo ambiziosa. Con il rischio di rendere non sostenibili gli obiettivi del contratto”. Così, il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia , nel corso di un’audizione alle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato. Il giudizio di Boccia sulla Manovra è negativo: “Raggiungere il livello di crescita ...

Pil - allarme Confindustria : nel 2019 ben al di sotto dell'1%. Manovra non espansiva : ... «È in atto un rallentamento dell'economia europea, lo diciamo da mesi, che si ripercuote sull'economia nazionale. Il tema vero spiega il capo economista di Confindustria è cosa succede il prossimo ...

Conte : "La Manovra è descritta come ardita - ma non lo è". L'ira di Confindustria : "Non si governa dicendo che di spread non te ne frega" "Non si può governare il Paese dicendo che dello spread non te ne frega niente", aggiunge Boccia, "Chiediamo alla politica il senso del limite. ...