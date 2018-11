Manovra | Centeno | versione rivista non ha diradato dubbi mercati

Tria a Centeno : per evitare la procedura servirebbe una Manovra suicida : ... " per evitare questa procedura sul debito noi dovremmo fare una Manovra di restrizione fiscale violentissima , andare a un deficit dello 0,8%, che per una economia in forte rallentamento sarebbe un ...

Il rebus della lettera alla Commissione : Tria vede Centeno - difende la Manovra ma ancora non ha scritto la risposta per Bruxelles : Anche questa settimana è finita, ma della lettera che il governo deve inviare alla Commissione Europea entro martedì non c'è traccia. Il ministro Giovanni Tria, che oggi ha incontrato a Roma il presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno, non l'ha ancora scritta. Eppure Bruxelles aveva invitato il governo a rispondere il prima possibile alla bocciatura del documento programmatico di bilancio scattata il 23 ottobre scorso. Il ...

Tria - incontro con Centeno - Eurogruppo - : 'per evitare procedura infrazione Ue Manovra dovrebbe essere suicida' : L'incontro avviene a Roma: da un lato Giovanni Tria, ministro dell'economia, interlocutore italiano probabilmente preferito, insieme a Mario Draghi e ad Andrea Enria, di Bruxelles. Dall'altro c'è Mario Centeno, presidente dell'Eurogruppo, la cui riunione, tenutasi ...

Centeno : no dubbi Italia in euro - Manovra lo dimostri. Tria : per evitare procedura servirebbe stretta suicida : ... per evitarla, secondo Tria «noi dovremmo fare una manovra di restrizione fiscale violentissima, andare a un deficit dello 0,8%, che per una economia in forte rallentamento sarebbe un suicidio, non ...

Manovra - Centeno : cruciale sostenibilità anche al di là di norme : Roma, 9 nov., askanews, - All'ultima riunione dei ministri delle Finanze dell'area euro 'ci stava un chiaro supporto alla valutazione della Commissione europea sulla Manovra dell'Italia e sottolineo ...

Centeno : Manovra mostri impegno per euro : 15.44 "Non ho dubbi sull'impegno dell'Italia per l'euro e la crescita sostenibile. E' essenziale che la legge di Bilancio dimostri questi impegni". Lo afferma il presidente dell'eurogruppo, Centeno, dopo l'incontro a Roma, al Mef, con il ministro dell'Economia, Tria. Centeno definisce "ottima" la riunione con Tria. E sottolinea: "L'Italia ha un ruolo centrale nell'Ue". "E' nell'interesse di tutti che il dialogo in corso produca esiti ...

Manovra : oggi Tria e Conte incontrano presidente Eurogruppo Centeno. Ieri la bocciatura Ue : La Commissione Europea ha criticato le previsioni di crescita del governo gialloverde. Risponde il ministro dell'Economia: non hanno analizzato bene i piani della maggioranza. oggi le audizioni alla Camera di Tria, Banca d'Italia, Cnel, Cgil, Cisl, Uil, Ania e Svimez -

Manovra - Centeno : speriamo che Italia si riallinei alle regole : Roma, 5 nov., askanews, - "All'Italia è stato chiesto, dalla Commissione europea-ndr, di ripresentare il piano di Bilancio, attendiamo che arrivi e speriamo che possa compiere passi per rimetterlo in ...