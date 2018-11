Manovra all' esame Ue | la bocciatura è nell' aria | cosa rischia l' Italia

[L'analisi] L'Italia alla prova del fuoco. La "Manovra del popolo" è sotto assedio. E il governo rischia tutto : Le accuse più severe al governo di Roma sono venute dal ministro austriaco e da quello olandese, cioè da due governi che puntano ad aumentare le responsabilità nazionali nella gestione dell'economia ...

Manovra - Bruxelles verso bocciatura | Tria la difende all'Eurogruppo | Ma lo spread non perdona : sfondata la soglia dei 320 punti : Male la prima emissione di Btp Italia con il governo M5s-Lega, raccolti solo 418 milioni, peggio solo nel 2012. Intanto da fonti Ue si apprende che mercoledì arriverà una nuova bocciatura alla Manovra

Manovra - Tria : “Crescita Ue rallenta - si parli di questo. Attacchi all’Italia? Perché molti hanno difficoltà politiche interne” : L’Italia non ha intenzione di cambiare la Manovra di bilancio per il 2019, ma il dialogo con la Commissione europea prosegue per evitare uno scontro “che non ha ragione di esistere”. Anche Perché non ci sono pregiudizi anti-italiani, semmai “posizioni di alcuni Paesi molto rigide sulla politica economica che non condivido. C’è la posizione non dico ufficiale, ma quasi, che le politiche fiscali espansive si adottano solo quando si è ...

Giovanni Tria all'Eurogruppo : 'Manovra non cambia. Ecco perché attaccano l'Italia' : E ancora, ha aggiunto: 'Penso che uno sforzo debba essere fatto per riportare discussione sulla reale portata del tema', ovvero non solo sul deficit ma sul ' rallentamento dell'economia europea, non ...

Manovra - Emmott all’Ue : “Non punisca l’Italia - sta sfidando le regole fiscali che dovevano essere comunque riformate” : Punire ora il governo italiano “è stupido“, sia da un punto di vista politico che economico, perché “sta sfidando le regole fiscali che dovevano essere comunque riformate“. A rivolgersi all’Unione europea che mercoledì renderà pubblica la sua seconda opinione sulla Manovra italiana è Bill Emmott, ex direttore dell’Economist. Nel suo articolo per Project Syndicate dal titolo “Dare una chance al governo ...

Manovra - Tria all'Eurogruppo prima del verdetto Ue : Il Governo fa squadra attorno alla Manovra mentre il ministro dell'Economia Giovanni Tria continua i colloqui a Bruxelles in attesa del verdetto dell'Ue , atteso per mercoledì 21 novembre 2018 . In ballo la possibilità dell'apertura di una procedura d'infrazione nei ...

Manovra - Tito Boeri (Inps) : “Quota 100? Con tutti gli scenari cresce la spesa”. Di Maio : “Eviterei allarmismi inutili” : Lo aveva già detto: i conti del governo sulle pensioni non tornano. Ora Tito Boeri, presidente dell’Inps da quattro anni, intervistato dal Corriere della Sera ribadisce un altro punto di scontro con l’esecutivo: la fiducia. “Se il presidente del Consiglio mi convocasse e mi dicesse che non c’è più fiducia in me, non aspetterei un minuto di più. Lascerei. Ma non posso farlo per un tweet. E trovo pericolosa per la nostra ...

Manovra - Gentiloni : “Fondi dalla dismissione di immobili? Buona fortuna - è una cosa da mago Merlino” : “Sono molto contento che parta il congresso che mi auguro si possa svolgere rapidamente. Certamente il mio sostegno a Zingaretti, e grande apprezzamento per quello che rappresenta Marco Minniti e altri candidati se ce ne saranno”. Lo ha detto l’ex premier Paolo Gentiloni a Milano, parlando con i giornalisti a margine della presentazione del suo libro “La sfida impopulista” a Bookcity “Io comunque farò il ...

Manovra - si va verso la procedura. Tria all'Eurogruppo per ultimi colloqui : E' la settimana decisiva per il verdetto dell'Ue, atteso per mercoledì prossimo, sulla legge di Bilancio italiana. Il ministro dell'Economia vola a Bruxelles per tentare di convincere gli atri protagonisti europei della fondatezza delle scelte di Roma -

Manovra - settimana cruciale. Di Maio apre al dialogo. Tria alla prova dell'Eurogruppo : Mentre l'altro vicempremier Salvini ostenta sicurezza: 'La procedura d'infrazione? Sono convinto che Bruxelles ci farà fare quello che è un bene per gli italiani'. Ma resta il gelo dell'Europa. La ...

Avvertimento alla Commissione : "Bocciare la Manovra mette a rischio l'Ue" : ' L'economia non sta marciando come dovrebbe e il cosiddetto 'output gap', la differenza tra Pil potenziale e Pil reale, è molto ampio - spiega il professore a La Verità -. Il Pil reale, infatti, è ...