Mani bucate per la First Lady d' America

(Di mercoledì 21 novembre 2018) La bellissima, Melania Trump, continua a far parlare di se. Durante una visita ufficiale a Toronto, è riuscita a spendere ben 174mila dollari in poche ore. Un vero e proprio record. Gli sprechi di Melania Trump Risale al settembre del 2017, il viaggio a Toronto della Signora Trump. Melania aveva viaggiato, per la prima volta, senza il marito. La notizia è stata resa nota dal sito statunitense Quartz. Se in sei ore trascorse al Cairo, Melania, era riuscita a spendere circa 95 mila dollari, ora la somma si raddoppia. Non stupisce come la donna, abituata agli sfarzi di una vita agiata, abbia deciso di spendere l'incredibile somma di 174mila dollari per una sola giornata in Canada. I rumors non sbagliano: solo per i trasporti fuori paese avrebbe speso, per lei e il suo staff, circa 21mila euro. La prima donna d'non avrebbe neppure soggiornato in albergo per la notte; un ...