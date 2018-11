Manchester-Bayern ’99 | quando la vita si capovolge in due minuti

lanotiziasportiva

(Di martedì 20 novembre 2018) Champions League 1998-99: tedeschi e inglesi si incontrano tre volte. Sempre gol e spettacolo. Con il finale thrilling dell’ultimo atto a Barcellonadi Stefano Ravaglia“Ero sceso per premiare il. Mi ritrovai a premiare il”. Parole e musica di Lennart Johansson, per 17 anni presidente della Uefa. E lo era anche quella sera di fine maggio del 1999,, dieci anni dopo l’ultima volta, il Camp Nou di Barcellona tornava ad ospitare la finale di Champions League. Per la verità, il grande protagonista quella sera era assente: Andriy Shevchenko, 22 anni, su quel campo aveva inflitto una tripletta al Barcellona nell’edizione precedente, e in questa sarebbe stato capocannoniere. La sua Dinamo Kiev, del colonnello Lobanovski in panchina e del compagno di gol Rebrov in attacco, si era arresa in semifinale proprio ai tedeschi. In estate, il Milan ...