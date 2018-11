Maltempo | vento forte autostrada A24 Roma-Teramo

Allerta Meteo Estofex - forte Maltempo al Sud Italia : attenzione a nubifragi - forte vento - grandine e tornado : Allerta Meteo – Dopo una notte di forte maltempo in tutt’Italia con freddo e neve al nord e forte scirocco e nubifragi al Centro-Sud, proprio qui l’emergenza sembra proseguire anche oggi, martedì 20 novembre. Estofex (European Storm Forecast Experiment), infatti, ha lanciato una pesante Allerta di livello 2 per il Sud Italia, l’estremo sud della Croazia, la Bosnia Erzegovina, il Montenegro, l’Albania e l’estremo nord-ovest della Grecia per ...

Maltempo Puglia - vento forte : treno deraglia nel Leccese : Forti raffiche di vento si sono abbattute su Parabita, in provincia di Lecce, provocando danni ingenti a strutture private ma fortunatamente nessun ferito. Nella medesima località il crollo di un albero su un treno in transito sulla tratta Casarano – Novoli delle Ferrovie del Sud Est ne ha provocato il deragliamento: a bordo solo macchinista e capotreno, entrambi illesi. L'articolo Maltempo Puglia, vento forte: treno deraglia nel Leccese ...

Maltempo - incidente in Calabria : forti raffiche di vento colpiscono treno - feriti : forti raffiche di vento hanno causato feriti stamani sul treno locale Catanzaro Lido–Crotone all’altezza della stazione di Roccabernarda: il vento ha sballottato il convoglio che però è rimasto sui binari. Diversi finestrini sono andati in frantumi: tra i passeggeri vi sono alcuni feriti, due dei quali portati in ospedale, ma nessuno, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, in modo grave. Sul posto oltre ai vigili del fuoco del ...

Maltempo - allerta arancione in 7 regioni : Centro-Sud e Isole bersagliati da pioggia e vento : Forti temporali si abbatteranno su diverse regioni del Centro-Sud. allerta arancione su tutto il territorio del Lazio, parte di Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Basilicata e sui bacini centro-meridionali e sud-occidentali della Sicilia. Clima resta invernale al Nord. Non mancherà la neve.Continua a leggere

Allerta Meteo - notte di forte Maltempo in tutt’Italia : nubifragi e forte vento di scirocco al Centro/Sud - freddo e neve al Nord : 1/7 ...

Maltempo Campania - Anas : rinviati i lavori delle gallerie nelle province di Benevento e Avellino : Con riferimento ai lavori sugli impianti tecnologici di alcune gallerie, situate lungo la strada statale 7 “Appia”, tra le province di Benevento ed Avellino, Anas comunica che – per motivi legati al Maltempo nella regione, che hanno creato problemi organizzativi alla impresa esecutrice in fase di cantierizzazione – la prevista chiusura notturna al traffico per la manutenzione dei tunnel ‘Avellola’, ...

Maltempo - pioggia e vento : allerta arancione in 7 regioni. Scuole chiuse a Napoli. Neve a Ovindoli : Una nuova ondata di Maltempo, causata da un vortice mediterraneo, è attesa in Italia, con pioggia e vento che batteranno soprattutto il Centro-Sud, mentre al nord arriva la Neve. La Protezione civile ...

Maltempo - martedì allerta meteo arancione in 7 regioni : attesi temporali - neve e vento : L’Italia di nuovo colpita dal Maltempo. Sulla base dell’attuale quadro meteo il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello di ieri: valutata per domani martedì 20 novembre allerta arancione su Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Basilicata e Sicilia.Continua a leggere

Maltempo Napoli : vento forte - vetri in frantumi in una via del centro : Forti raffiche di vento si stanno registrando a Napoli. I vetri di alcune finestre sono andati in frantumi nella centrale Via Cervantes a due passi dal Municipio e dalla Questura. In Campania è in vigore l”allerta arancione’ a partire dalle 17 di oggi e per le successive 24 ore. Il sindaco di Napoli ha disposto per domani la chiusura delle scuole e analogo provvedimento è stato adottato da altri comuni. Domani resteranno chiusi anche ...

Maltempo : in Veneto stato di attenzione per forte vento nelle Prealpi : Venezia, 19 nov. (AdnKronos) - In riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, come da avviso meteo emesso oggi, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del

Allerta Meteo - irruzione fredda sull’Italia : weekend di Maltempo - allarme per il forte vento - poi Lunedì arriva il “Ciclone di Neve” [MAPPE] : 1/17 ...

Maltempo Sicilia - nubifragio nel Catanese : grandine e vento [FOTO e VIDEO] : 1/6 ...

Maltempo Calabria - esondazione del fiume Tuccio a Melito Porto Salvo : “E’ necessario l’intervento dell’Esercito-Genio Militare” : 1/8 ...