Maltempo | Veneto | nel veronese avviato iter per rimborso danni in agricoltura

Maltempo : Consiglieri M5S Veneto si tagliano stipendio e donano 50mila euro : Venezia, 20 nov. (AdnKronos) - I Consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle hanno destinato al fondo per i danni causati dal Maltempo in Veneto 50mila euro ricavati dal taglio dei loro stipendi. Manuel Brusco, Erika Baldin, Jacopo Berti e Simone Scarabel hanno attinto la cifra dal conto della Onlu

Maltempo Veneto : “I giorni più brutti sono alle spalle - siamo pronti per l’inizio della stagione invernale” : ”Una bella notizia, un gradito gesto di incoraggiamento per un territorio martoriato, per una comunità che pur messa pesantemente alla prova dalla violenta ondata di Maltempo che ha colpito quest’area nelle scorse settimane, sta gradualmente, con decisione e con quella forza di volontà tutta montanara, riconquistando le condizioni di normalità, per farsi trovare pronta all’apertura dell’imminente stagione turistica ...

Maltempo : in Veneto stato di attenzione per forte vento nelle Prealpi : Venezia, 19 nov. (AdnKronos) - In riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, come da avviso meteo emesso oggi, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del

Maltempo Veneto - Zaia : “Pronti a partire con una struttura commissariale” : “Siamo pronti per partire con la struttura commissariale che significa le nomine e i soggetti attuatori; confermo che voglio nominare i sindaci soggetti attuatori“. Così il presidente del Veneto, Luca Zaia, sulle prossime d’intervento per ripristinari i danni del Maltempo. “La vera sfida sono i boschi – osserva Zaia -: siamo specializzati nell’intervenire in situazioni di allagamento, di smottamenti di frane, ...

Maltempo : Veneto - iniziata ricognizione danni comuni coinvolti : Venezia, 19 nov. (AdnKronos) - La Regione Veneto, ha dato avvio lo scorso fine settimana ad una prima ricognizione dei danni provocati dal Maltempo e l’alluvione che hanno interessato il territorio regionale tra la fine del mese di ottobre e i primi giorni di novembre. Si tratta, come precisato, di

Maltempo Veneto : sempre sotto controllo frane nel Bellunese : Anche se le previsioni meteo sono tutto sommato favorevoli (deboli piogge sono attese solo dalle ore serali di domani, lunedì 19 novembre), il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto mantiene lo stato di attenzione per rischio idrogeologico (allerta gialla) nei bacini idrografici Alto Piave e Piave Pedemontano, in provincia di Belluno, dove le abbondanti precipitazioni delle scorse settimane hanno riattivato ...

Maltempo Veneto : vicino Belluno scongiurata l’evacuazione del paese : Salgono a tre i potabilizzatori della Regione Emilia-Romagna attivi per assicurare l’approvvigionamento idrico nel comune di Rocca Pietore, nell’alto Agordino, in Veneto, duramente colpito dal Maltempo delle settimane passate. Posizionati all’ingresso della gola dei Serrai di Sottoguda, hanno scongiurato il rischio di evacuazione per chi vive nel centro abitato. L’ultimo è diventato operativo nelle ore scorse. Come gli ...

Maltempo - la presidente del Senato Casellati : “il Veneto è in ginocchio soltanto quando prega” : “Il Veneto e’ in ginocchio solo quando prega“. Cosi’ la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha commentato questa sera – a margine della visita a Padova a due mostre sul centenario della Grande Guerra -la pronta reazione delle popolazioni della montagna bellunese colpite dal Maltempo. “Sulla reazione del popolo Veneto non avevo alcun dubbio – ha aggiunto Casellati, che una settimane ...

Maltempo : Zaia nominato commissario per i danni in Veneto : Venezia, 16 nov. (AdnKronos) - “Mai come in questo caso vale il vecchio motto: pancia a terra e lavorare. I Veneti, e io con loro, ci sono abituati da sempre. Comincio un lavoro che in questi giorni drammatici è stato di fatto già improntato, e che costituisce una grandissima sfida il cui obbiettivo

Maltempo Veneto : Zaia nominato commissario - “l’obiettivo è tornare come prima e più di prima” : “Mai come in questo caso vale il vecchio motto: pancia a terra e lavorare. I Veneti, e io con loro, ci sono abituati da sempre. Comincio un lavoro che in questi giorni drammatici è stato di fatto già improntato, e che costituisce una grandissima sfida il cui obbiettivo è tornare come prima e più di prima”: lo ha dichiaraoo dice il Presidente della Regione, Luca Zaia, nominato oggi commissario Delegato per gli interventi a seguito del Maltempo ...

Maltempo : Confartigianato veneto - ogni giorno che passa è un regalo a speculatori : Venezia, 16 nov. (AdnKronos) - Il Presidente di Confartigianato Imprese veneto Agostino Bonomo ha scritto al Commissario per l’emergenza in pectore Luca Zaia (manca solo l’ufficializzazione da parte del Consiglio dei Ministri atteso da qui a poche ore) chiedendo "l’apertura di un Tavolo Guida che ri

