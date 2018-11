Maltempo Trieste | torna la Bora | raffiche fino a 116 km h

Maltempo Friuli : soccorsi a Porto Trieste in Carnia : “La squadra di specialisti del Porto di Trieste che in Carnia sta dando una mano a sgombrare gli alberi caduti sono bell’esempio di solidarieta’ e unita’ regionale”. Lo afferma la deputata del Pd Debora Serracchiani, che oggi e’ stata nei comuni di Forni Avoltri e di Ravascletto (Udine) per verificare l’entita’ dei danni causati dal Maltempo e l’opera dei soccorritori. Serracchiani ha ...

Il Volo canta l’Inno di Mameli a Trieste per il 4 novembre con un pensiero per le vittime del Maltempo (video) : Il Volo canta l'Inno di Mameli a Trieste per la commemorazione dei caduti che ricorre il 4 novembre, ma c'è spazio anche per un pensiero rivolto alle vittime del maltempo che sta colpendo l'Italia in questi ultimi giorni. Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone hanno così concluso la cerimonia alla quale ha partecipato anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che non ha dimenticato le vittime del maltempo di questi ...