Maltempo | treno deraglia nel Salento

Maltempo in Calabria : possibile tromba d'aria tra Catanzaro Lido e Crotone. Treno colpito - ci sono feriti : Un violento temporale si è sviluppato tra la notte e le prime ore del mattino sulla Calabria centro-orientale, in particolare tra il catanzarese e il crotonese. La cella temporalesca, piuttosto...

Maltempo - in Salento treno investe tronco : ANSA, - PARABITA, LECCE,, 20 NOV - Un'automotrice, littorina, delle Ferrovie Sud-Est è bloccata in Salento, all'altezza tra Parabita e Tuglie, dopo essersi scontrata con un grosso tronco di pino ...

Maltempo - tromba d'aria investe treno in Calabria : alcuni feriti lievi - : successo stamattina all'altezza della stazione di Roccabernarda. Il convoglio locale Catanzaro Lido-Crotone è stato sballottato dal vento, ma è rimasto sui binari. Diversi i finestrini rotti. Alcune ...

Maltempo Puglia - vento forte : treno deraglia nel Leccese : Forti raffiche di vento si sono abbattute su Parabita, in provincia di Lecce, provocando danni ingenti a strutture private ma fortunatamente nessun ferito. Nella medesima località il crollo di un albero su un treno in transito sulla tratta Casarano – Novoli delle Ferrovie del Sud Est ne ha provocato il deragliamento: a bordo solo macchinista e capotreno, entrambi illesi. L'articolo Maltempo Puglia, vento forte: treno deraglia nel Leccese ...

Maltempo : treno investito da tromba d'aria - feriti lievi : Una tromba d'aria ha investito il treno locale Catanzaro Lido-Crotone all'altezza della stazione di Roccabernarda. Il vento ha sballottato il convoglio che, fortunatamente, è rimasto sui binari. ...

Maltempo a Crotone - tromba d'aria travolge il treno : passeggeri feriti : Una tromba d'aria ha investito stamani il treno locale Catanzaro Lido- Crotone all'altezza della stazione di Roccabernarda. Il vento ha sballottato il convoglio che, fortunatamente. è...

Maltempo - incidente in Calabria : forti raffiche di vento colpiscono treno - feriti : forti raffiche di vento hanno causato feriti stamani sul treno locale Catanzaro Lido–Crotone all’altezza della stazione di Roccabernarda: il vento ha sballottato il convoglio che però è rimasto sui binari. Diversi finestrini sono andati in frantumi: tra i passeggeri vi sono alcuni feriti, due dei quali portati in ospedale, ma nessuno, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, in modo grave. Sul posto oltre ai vigili del fuoco del ...

Maltempo in Liguria : deraglia treno regionale (nessun ferito) e cede piazzetta Portofino : Disagi dalle prime ore della mattina sulla linea ferroviaria Genova-La Spezia per il deragliamento di un treno regionale nei...

Maltempo - cede la piazzetta di Portofino. Treno deraglia per una frana : Il Maltempo non concede pace a Portofino . Nella piazzetta , cuore del borgo, è avvenuto un cedimento a causa delle violente piogge cadute tra ieri e oggi. L'acqua ha fatto gonfiare il rio Fondaco che ...

Maltempo Liguria : frana su binari - lieve deragliamento di un treno : Paura e disagi in mattinata in Liguria, nel genovese. Una frana ha investito parte del treno Regionale 11361, partito da Brignole e diretto a La Spezia, all´altezza di Santa Margherita Ligure,...

Portofino - isolato il borgo dei vip per il Maltempo : cede la piazzetta. E a Santa Margherita Ligure deraglia un treno : Il maltempo non dà tregua a Portofino, isolata dal 29 ottobre scorso, quando la mareggiata ha distrutto in più punti la strada che unisce il borgo a Santa Margherita Ligure. Nel cuore del paese, un cedimento ha coinvolto la piazzetta (sotto la quale scorre il rio Fondaco). E proprio a Santa Margherita, alle 6, un treno regionale è deragliato a causa di una frana. L’incidente non ha provocato feriti ma soltanto ritardi alla circolazione di ...

Maltempo : cede la piazzetta di Portofino - treno deraglia a Santa Margherita Ligure Meteo : Un regionale esce dai binari per una frana sul nodo di Genova. Isolato il borgo dei vip: il paese, ridotto a un’isola dalle piogge, raggiungibile ormai solo dal mare

Maltempo : una frana svia un treno regionale a Santa Margherita - nessun ferito : Una frana, dovuta al cedimento di un muro di contenimento vicino alla stazione di Santa Margherita, ha causato l'uscita dai binari del primo carrello di una carrozza di un treno regionale, l'11361. È ...