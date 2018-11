Maltempo Torino | al via il piano neve | prevista spesa di 3 3 milioni | oltre 270 posti

Maltempo Piemonte - neve da 400 metri : radi fiocchi sulla collina di Torino : neve da 400 metri sul basso Piemonte, da 600-700 sul resto della regione, con radi fiocchi anche sulla collina di Torino mentre in città cade una debole pioggia. La perturbazione ha avuto, per il momento, effetti blandi e dovrebbe esaurirsi nelle prime ore di domani mattina. L’allontanamento verso ovest – spiega Smi (Societa’ Meteorologica Italiana) – della depressione fredda arrivata dall’Europa orientale ...

Torino - Maltempo fa annullare la Silverkiff di domenica : Stavolta non sono bastate abnegazione e buona volontà: alla fine ha vinto il maltempo e così, a causa delle condizioni del Po, la SilverSkiff edizione 2018 che sarebbe stata in programma domenica è ...

Maltempo Piemonte : situazione in miglioramento - Po sotto il livello di guardia a Torino : situazione meteo in miglioramento in Piemonte dopo le forti precipitazioni che hanno interessato soprattutto l’area nordoccidentale della regione. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 174 mm di pioggia ad Ala di Stura, nel torinese, 108 a Coazze e 104 ad Andrate Pinalba, sempre nel torinese. A Camparient, nel biellese 99 mm, a Piedicavallo (Bi) 87 mm, a Sambughetto (Vb) 86 mm. Le forti precipitazioni hanno determinato l’incremento ...

Maltempo Piemonte - allerta per la piena del Po : “Non avvicinatevi alle sponde dei fiumi” - ma domani niente scuole chiuse a Torino : Resta alta l’attenzione anche a Torino per l’ondata di Maltempo che nelle scorse ore ha coinvolto anche il capoluogo Piemontese dove il fiume Po è straripato ai Murazzi. Tutti i ponti cittadini sono aperti e percorribili e le pattuglie della Polizia municipale stanno monitorando la situazione che, al momento, desta attenzione, ma non evidenzia pericoli. Lo comunica una nota in cui si precisa che l’unica strada chiusa è quella ...

Maltempo : il Po ha superato i livelli di guardia a Torino : Il fiume Po supera i livelli di guardia a Torino: Murazzi chiusi per esondazione. Courtesy Rete7

Maltempo - il Po fa paura. Murazzi allagati a Torino : Ancora temporali, tuoni e fulmini e raffiche di vento : come annunciato, una nuova perturbazione di origine atlantica porta altro Maltempo sul Nord Italia , in particolare sui settori alpini. La ...

Maltempo - 11 Regioni chiedono lo stato di emergenza. Fiume Po in piena : a Torino allagati Murazzi [FOTO] : Il Maltempo colpisce ancora il Nord, dove le piogge continueranno secondo le previsioni per tutta la settimana. Mentre dovrebbe dare tregua al meridione. Intanto al dipartimento della Protezione civile sono arrivate le richieste di stato di emergenza da parte di 11 Regioni: Veneto, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Lazio, Sardegna, Calabria, Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia e Trentino Alto Adige. Il ministro delle ...

Maltempo - preoccupa ancora il Po : piene a Torino e nel Cuneese : Continua a destare preoccupazione la situazione del Po, aggravatasi dopo l'ondata di Maltempo che ha colpito il Piemonte. Il fiume è in piena a Torino dopo l'ennesima notte di pioggia, con le acque ...

Maltempo Torino - allerta meteo “arancione” : apre la sala operativa della Città Metropolitana : In seguito all’avviso di allerta meteo “arancione” apre la sala operativa della Protezione Civile della Città Metropolitana di Torino: l’avviso riguarda le valli Chiusella, Orco, Sangone, Lanzo, quella gialla alta e bassa Valle Susa, valli del Pellice, Chisone, Po, pianura settentrionale, pianura e colline del torinese. La Protezione civile Metropolitana raccomanda: di muoversi con la massima attenzione, specialmente ...

Maltempo Torino : sale il livello del Po - allagato il lungofiume Murazzi : Dopo le piogge dei giorni scorsi il lungofiume dei Murazzi a Torino è stato parzialmente allagato dal Po nel corso della notte. Le acque hanno invaso il marciapiede. L'articolo Maltempo Torino: sale il livello del Po, allagato il lungofiume Murazzi sembra essere il primo su Meteo Web.