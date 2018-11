Maltempo sulla Reggia di Caserta | dalla facciata crolla parte ?capitello

Maltempo : temporali sulla Diramazione Roma Sud : Astral Infomobilità rende noto che si registrano “temporali sulla Diramazione Roma Sud tra il l bivio con la A1 Roma-Napoli e il bivio col Grande Raccordo Anulare“. La visibilità è “a 80 metri“. L'articolo Maltempo: temporali sulla Diramazione Roma Sud sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Piemonte - neve da 400 metri : radi fiocchi sulla collina di Torino : neve da 400 metri sul basso Piemonte, da 600-700 sul resto della regione, con radi fiocchi anche sulla collina di Torino mentre in città cade una debole pioggia. La perturbazione ha avuto, per il momento, effetti blandi e dovrebbe esaurirsi nelle prime ore di domani mattina. L’allontanamento verso ovest – spiega Smi (Societa’ Meteorologica Italiana) – della depressione fredda arrivata dall’Europa orientale ...

Maltempo - Astral : nevica sulla strada regionale di Forca D’Acero : Prima neve della stagione sulla strada regionale 509 di Forca d’Acero, dove sono stati imbiancati i km dal 9+680 al 13+000. Sul tratto interessato sono attivi mezzi spazzaneve e spargisale di Astral spa. Lo comunica Astral Infomobilità. L'articolo Maltempo, Astral: nevica sulla strada regionale di Forca D’Acero sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : recuperati i 3 alpinisti bloccati sulla cima Strugova : recuperati i tre alpinisti veneti bloccati sulla cima Strugova, sulle Alpi Giulie Occidentali. I tecnici del Soccorso alpino e speleologico della stazione di Cave del Predil, dopo tre ore di cammino, hanno raggiunto il gruppo, trovando le persone in buone condizioni. I tre, insieme ai soccorritori, hanno iniziato il rientro lungo la Cresta delle Ponze. Le operazioni di recupero non possono ancora dirsi concluse: sono necessarie ore per ...

Maltempo - tre alpinisti intrappolati sulla Cima Strugova. Notte all’addiaccio a 10 sotto zero : I tre alpinisti veneti sono intrappolati sulla Cima Strugova da ieri pomeriggio: hanno trascorso la Notte a dieci gradi sotto zero. Soccorsi resi difficili dal freddo, dalla neve e dalla scarsissima visibilità.Continua a leggere

Maltempo Friuli : 3 alpinisti bloccati sulla Cima Strugova : Tre alpinisti veneti sono bloccati da ieri pomeriggio sulla Cima Strugova, elevazione del Gruppo del Mangart nelle Alpi Giulie Occidentali nella zona di Tarvisio (Udine). I tecnici del soccorso alpino e speleologico della stazione di Cave del Predil stanno tentando di raggiungerli. L’intervento di soccorso è complicato dal Maltempo: da ieri sera sulla zona sta nevicando e la visibilità è ridotta dalla nubi basse, mentre le temperature sono ...

Maltempo sulla città turistica di Nha Trang : morti e danni : Il Maltempo miete vittime in Vietnam. Le forti piogge sono state la causa di uno smottamento. Sono rimaste uccise almeno

Maltempo - allerta arancione sulla Sardegna. Domani bora e acqua alta a Venezia : Previsti venti di burrasca e precipitazioni, scuole chiuse a Sassari e Alghero. Dal pomeriggio la perturbazione interesserà le regioni del centro sud

Maltempo Sardegna : chiuso tratto sulla SS125 “Orientale Sarda” per allagamento : A causa di allagamenti, sulla SS125 “Orientale Sarda” è provvisoriamente chiuso il tratto al km 279,400 in località Budoni, in provincia di Sassari, in entrambe le direzioni. Le deviazioni vengono segnalate in loco. Sul posto sono presenti il personale Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile. L'articolo Maltempo Sardegna: chiuso tratto sulla SS125 ...

Maltempo USA - tempesta di neve e ghiaccio sulla East Coast : 7 vittime - 44 feriti e forti disagi nei trasporti [FOTO e VIDEO] : 1/36 ...

Maltempo : banchi di nebbia sulla A1 Roma-Napoli e sulla A24 Roma-Teramo : Astral Infomobilità rende noto che si registra nebbia a banchi sulla A1 Roma-Napoli: all’altezza di Guidonia Montecelio la visibilità è a 90 metri, tra Valmontone e Frosinone a 80. nebbia a banchi anche sulla A24 Roma-Teramo con visibilità a 80 metri sia sul tratto urbano all’altezza del Gra, sia tra Castel Madama e Carsoli. sulla Diramazione Roma Nord nebbia a banchi tra l’allacciamento col Gra e quello con la A1 con ...

Maltempo : allerta meteo per la piena del Po sulla costa dell’Emilia Romagna : Continua l’allerta arancione in Emilia-Romagna a causa della piena del fiume Po che continua ad intimorire. Le aree interessate dall’avviso di criticità idraulica sono la pianura emiliana orientale e la costa ferrarese. A segnalarlo è stato l’ultimo bollettino dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile per l’Emilia-Romagna e di Arpae. La piena interesserà la zona del ferrarese nella giornata ...

Maltempo Sicilia - aperta indagine sulla morte del medico : disposta autopsia : La Procura di Termini Imerese (Pa) ha aperto un’indagine sulla morte di Giuseppe Liotta, il medico scomparso durante il nubifragio di sabato scorso mentre andava in ospedale a Corleone per il suo turno di lavoro e trovato morto questa mattina. Il fascicolo e’ ancora a carico di ignoti e ipotizza i reati di inondazione e omicidio colposo. La Procura, diretta da Ambrogio Cartosio, ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima, ...

Maltempo : nebbia a banchi sulla A24 Roma-Teramo : Astral Infomobilità rende noto che si registra nebbia a banchi sulla A24 Roma-Teramo all’altezza di Vicovaro Mandela. La visibilità è a 100 metri. L'articolo Maltempo: nebbia a banchi sulla A24 Roma-Teramo sembra essere il primo su Meteo Web.